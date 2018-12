Ținutele purtate de fostul principe Nicolae și soția sa, la parada din Alba Iulia. FOTO

Pro TV

Fostul principe Nicolae și soția sa Alina-Maria Binder au participat la ceremonia dedicată Zilei Naționale, la Alba Iulia.

Cuplul s-a bucurat de simpatia celor prezenți și a atras atenția prin ținutele purtate. Nepotul regelui Mihai a apărut într-un costum de inspirație militară, asemănător cu costumele purtate de străbunicul său Regele Ferdinand, iar Alina a purtat un mantou cu motive tradiționale românești.

„A fost un moment emoţionant şi mă bucur că am fost prezenţi şi am făcut parte din acest moment. Am mari emoţii, fiindcă este un loc foarte legat de familia mea şi e important pentru noi toţi românii să fim uniţi şi să fim aici, pe 30 noiembrie şi 1 decembrie.

În 100 de ani, ţara a progresat foarte mult şi trebuie să învăţăm mult din trecut, să învăţăm ce să facem în viitor. Putem să învăţăm foarte multe de la Regele Ferdinand şi Regina Maria, au făcut multe lucruri pentru ţara noastră”, a declarat Nicolae.

