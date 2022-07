Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, împușcat în piept la un eveniment electoral | VIDEO

UPDATE 07.15. Potrivit poliției locale citate de publicația „The Guardian”, fostul premier japonez nu prezintă semne vitale.

Potrivit martorilor, s-au auzit două împușcături, iar Shinzo Abe s-a prăbușit instantaneu, la un eveniment electoral din orașul Nara (la sud de Kyoto).



Potrivit televiziunii publice NHK, Abe a fost transportat la spital în stop cardiorespirator, sângerând abundent. Aceeași sursă arată că primele informații indică faptul că fostul prim-ministru a fost împușcat din spate cu o carabină, iar un bărbat a fost arestat de poliție, relatează Biziday.

Abe se afla în orașul Nara pentru a ține un discurs de campanie electorală, înainte de alegerile pentru camera superioară de duminică. Incidentele cu arme de foc sunt rare în Japonia, deținerea acestora fiind strict reglementată.

Cel mai longeviv prim-ministru din istoria Japoniei, Shinzo Abe a condus țara timp de peste opt ani, demisionând din motive de sănătate în 2020. Are acum vârsta de 68 de ani.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe

NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ