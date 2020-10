Fostul deputat PSD Cristian Rizea, urmărit internațional, este cetățean al Republicii Moldova

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, dat în urmărire internaţională în urma unei condamnări la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare, a intrat în direct, marți, la un post de televiziune din România pentru a spune că acum este cetățean moldovean.

Aflat în centrul Chișinăului, Rizea a mărturisit în direct faptul că în 2017, în timp ce era judecat în România, a depus cerere pentru a obține pașaport pentru Republica Moldova.

Iar după ce a fost condamnat, în 2017, în primă instanță, Cristian Rizea a plecat nestingherit în Republica Moldova, mai exact de la 1 octombrie 2018, după cum a mărturisit chiar el.

”Totul s-a făcut perfect legal. Am dobândit acest pașaport. După acea, timpul a trecut, am primit condamnarea, care o știți foarte bine, o știu toți românii, nu intrăm în amănunte acum. Am ajuns, m-am mutat aici pe 1 octombrie 2018. (...) Deci am venit atunci, pe 1 octombrie, mi-am luat celelalte acte, permisul de conducere, absolut tot tot tot, conform legii, repet.” - a declarat Rizea la Realitatea Plus.

În continuare, fostul deputat PSD, condamnat definitiv la închisoare cu executare, a continuat pașii legali necesari pentru a deveni cetățean al Republicii Moldova, în condițiile în care acest stat nu are acord de extrădare încheiat cu România.

Astfel, el și-a schimbat mai întâi numele, apoi și certificatul de naștere, după care a obținut toate actele de cetățean moldovean necesare vieții de zi cu zi.

”Iar în 2019, da, pentru că .. din punct de vedere al legii există anumite condiții care trebuie îndeplinite în cazul în care un cetățean al Republicii Moldova dorește să-și schimbe numele, am luat numele bunicii mele, Mihai, da, este perfect adevărat, ai actele acolo, inclusiv certificatul de naștere mi-a fost schimbat, după cum vezi, cu noul nume. (...) Iată, mi-am schimbat numele legal, absolut toate documentele, deci beneficiez de un statut perfect legal, ca orice cetățean al Republicii Moldova.” - a mai spus el.

Fostul parlamentar român fugar știe că Republica Moldova nu își extrădează cetățenii, nici chiar pentru ”frații” din România, deoarece nu există un acord în acest sens, încheiat între cele două țări.

”Da, Constituția Republicii Moldova, articolul 18 spune clar: cetățenii moldoveni nu pot fi extrădați. Așa după cum bine știți, ministrul Predoiu a trimis actele aici, a spus-o public, chiar la dumneavoastră la postul de televiziune, acum 3 luni de zile dacă nu mă înșel. Și a spus, da, pentru că Moldova nu-și extrădează cetățenii, nu există tratat între România și Moldova, eu trebuie să-mi execut această pedeapsă aici. Voi merge în fața unui judecător în momentul în care dosarul va fi valid, va fi verificat de către cei de aici și voi arăta toate abuzurile făcute de către justiția din România și de către sistemul paralel.” - a mai declarat el la postul de televiziune.

Cristian Rizea a fost condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare

În primăvara anului 2019, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.

În acelaşi dosar, instanţa a dispus încetarea procesului penal împotriva lui Lucian Colţea, cetăţean american, deoarece acesta a decedat.

Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă i-a respins apelul lui Rizea şi a menţinut condamnarea dată de instanţa de fond. Astfel, Rizea are de plătit suma de 300.000 de euro.

El a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că a pretins în mod direct de la omul de afaceri Lucian Colţea suma de 300.000 de euro, disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive.

Banii au fost ceruţi în schimbul promisiunii lui Rizea, îndeplinită ulterior, că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorităţi.