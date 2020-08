Focar de coronavirus la cel mai mare spital de urgență din România

Este focar de coronavirus la Spitalul Floreasca. Secţia Chirurgie II a Spitalului Floreasca a fost închisă pentru internări şi serviciul de gardă. Peste 15 oameni din rândul personalului secţiei au fost confirmaţi cu SARS-CoV-2.

Această secţie are o capacitate de 50 de paturi. Pe secţiile de chirurgie ajung cazuri grave, din toată ţara.

Medicul Bogdan Opriţa spune că activitatea este acum preluată de celelalte două secţii de chirurgie ale unităţii sanitare.

Mai multe rude ale angajaţilor din spital au spus că şefii unităţii medicale ar fi ascuns rezultatul pozitiv al unui pacient, însă conducerea spitalului infirmă această informaţie, relatează Agerpres.

O anchetă epidemiologică este acum în curs în spital, şi, cel mai probabil, când aceasta se va încheia, epidemiologii vor stabili şi care a fost sursa infecţiei.

„Acum secţia respectivă se ocupă de bolnavii care au fost testaţi şi care au ieşit negativi, şi de ei se ocupă personalul care a fost testat, pentru că întreg personalul secţiei şi al blocului operator aferent secţiei a fost testat. Din personalul respectiv au ieşit 15 asistente şi infirmiere plus un brancardier, adică 15 cu totul plus un brancardier şi un rezident au ieşit pozitivi, restul fiind asistente şi infirmiere din secţia respectivă. În momentul în care personalul va fi retestat a doua oară joi, conform planului de măsuri stabilit de nucleul de epidemiologie al spitalului, cei care vor ieşi în continuare negativi îşi vor relua treptat activitatea astel încât, dacă toate lucrurile merg ok, sâmbătă estimăm că secţia va fi redeschisă pentru activităţile de gardă”, a explicat Oprița, conform Agerpres.