Cîțu, discurs agresiv în Parlament: ”USR s-au făcut fraţi cu PSD şi cu extremiştii neo-fascişti”

Premierul Florin Cîțu a avut un discurs agresiv în plenul Parlamentului, în ședința în care urma să se voteze moțiunea de cenzură inițiată de PSD împotriva Guvernului său.

Președintele PNL a lansat acuzații dure la adresa foștilor parteneri de guvernare, USR, dar și la adresa AUR, despre care a spus că sunt ”extremiști neo-fasciști”.

”Ar fi fost mai potrivit să retrageți moțiunea. Astăzi a murit moralitatea. Moțiunea PSD, cel mai mare inamic al vostru, e susținută de USR-PLUS. Am arătat foarte clar, cu mine premier, guvernarea nu e un joc de copii răsfățați. Sunt dezamăgit USR joacă alba-neagra cu guvernarea. Vrea să vină la guvernare cu un premier mai indulgent Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Poate ne lămuresc ce plan au după moțiune. Dragi români, cu regret vă spun că ați votat un partid bipolar” - a spus Cîțu, potrivit Agerpres.

De asemenea, premierul a afirmat despre USR că a tolerat ”o echipă de incompentenți” la guvernare.

„Incompetență la Economie? USR zice că da. USR îl trimite acasă pentru incompetență. Incompetență la Transporturi? USR zice că da. Drulă zice că da. Cum e aia cu zombie politic. Incompetență la Sănătate? USR zice că da. Prin votul de azi, USR zice că au avut miniștri incompetenți. USR nu are ce mai căuta la Guvernare. Am fost prea indulgent. Trebuia să-i fi demis mai repede. Am tolerat o echipă de incompetenți la guvernare. Ce mă supără cel mai tare este că și-au bătut joc de sănătate. Au lăsat ministerul Sănătății fără ministru în plină criză. E un act criminal. Vă plasați împotriva modernizării României. Spuneați că fără corupție ajungem departe. Alături de corupți, nu veți ajunge nicăieri”, a tunat prim-ministrul în Parlament.

Cîţu a afirmat că USR joacă "alba-neagra" cu guvernarea.

"După ce a complotat să dea jos guvernarea, vrea să revină la guvernare, dar cu un şef mai indulgent, cineva impus de ei, care să închidă ochii, când în loc de calea dreaptă ei aleg stânga", a spus Cîţu.

"În 30 de ani de politică nu a existat o alianţă mai toxică şi mai iresponsabilă decât cea pe care o vedem astăzi, alianţa USR, PSD şi extremiştii ", a declarat premierul.

El a acuzat USR că vrea "să arunce România în haos".

"Probabil vrea să reconfirme că este mai socialist decât PSD şi mai extremist decât extremiştii. Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Am crezut că este un partid care vrea reformă, care crede în valorile europene, care nu susţine discursul extremist neofascist, antisemit. Adevărata faţă a USR este cea pe care o vedem astăzi (...), dar nu am dat atenţia meritată iminentei fuziuni PSD- USR.(...) Apropo de prieteniile vechi, simt în rândurile parlamentarilor USR o nostalgie după Guvernul zero ", a declarat Cîţu.

El a cerut celor care susţin moţiunea să spună şi ce planuri au după vot, având în vedere că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că social-democraţii nu doresc la guvernare şi susţin alegerile anticipate, dar în urmă cu un an făcea sesizări la CCR cu privire la anticipate.