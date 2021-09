Cioloș spune că USR PLUS poate să propună un premier dacă PNL nu are altă variantă în afară de Cîțu. Ar accepta el postul?

Agerpres

Dacian Cioloș a declarat, miercuri seara, că USR PLUS ar putea face o propunere de premier în cazul în care PNL nu are altă variantă în afară de Florin Cîțu.

“Noi am spus că dacă PNL-ul nu are altă variantă decât Florin Cîțu, și cum noi nu putem lucra cu Florin Cîțu, noi suntem dispuși să punem pe masă și un premier. Am văzut de la ei soluții cu un premier care să nu fie nici de la PNL, nici de la USR PLUS, dar să fie propus de PNL. Noi suntem dispuși să discutăm soluții rezonabile pentru un guvern de coaliție care să funcționeze”, a declarat Dacian Cioloș la Europa FM.

Totuși, liderul USR PLUS spune că nu el ar fi eventuala propunere.

"Am fost premier, dar acum nu îmi pun problema asta, nu, eu am responsabilități în Parlamentul European, am un mandat acolo, acum am candidat și la președinția partidului", a punctat el.

Dacian Cioloș a reiterat faptul că nu au un parteneriat cu AUR sau PSD.

“Să înțelegem cum funcționează un parlament: eu, în Parlamentul European, votez proiecte de legi ca să-mi ating niște obiective, asta nu înseamnă că eu sunt în parteneriat cu ceilalți, care votează aceste legi, pentru că așa funcționează un parlament.

Vi se pare că noi ne-am schimbat obiectivele, valorile și principiile pentru că lucrăm în democrație și folosim instrumentele democratice, ca să ne atingem aceleași obiective pe care le-am stabilit de la început?

Noi nu avem niciun program politic, nici cu PSD, nici cu AUR.

Într-o democrație, ai propuneri în parlament și le votezi sau nu le votezi, în funcție de obiectivele pe care le ai. Obiectivul nostru acum este să plece Florin Cîțu, ca să putem reseta jocul politic“, a explicat Cioloș.