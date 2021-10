INTERVIU. Ce se schimbă în USR-PLUS. Cioloș: ”Va trebui să învățăm să lucrăm împreună”

Noul președinte al USR-PLUS, Dacian Cioloș, vrea să demonstreze că nu mai există facțiuni ”useriste” și ”plusiste” în partid și promite că va lucra ”în continuare” cu Dan Barna.

Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, Cioloș a declarat că, ”de acum înainte”, cei din USR-PLUS vor fi nevoiți ”să învețe” să luceze împreună, astfel încât să nu mai existe categoria de ”fost userist” și ”fost plusist”.

”Ce o să se schimbe în USR o să depindă nu doar de lider, ci și de Biroul Național, pe care îl alegem astăzi, pentru că sistemul nostru e făcut în așa fel încât președintele lucrează cu Biroul Național. Voi lucra împreună și cu Dan Barna, în continuare, și cu cei ceilalți colegi din partid, pentru că obiectivul de acum înainte e să depășim momentul ăsta în care am depășit fuziunea. Am realizat fuziunea formală, și acum trebuie să demonstrăm că fuziunea asta e realizată de facto și că începem să lucrăm împreună dincolo de această separare și această falie: fost userist și fost plusist. Și cred că și rezultatul voturilor a arătat că oamenii n-au votat nu neapărat pe linia aceasta: eu, de la USR, votez cu un userist, eu de la PLUS votez un plusist.

Am avut și în primul tur colegi de la USR și de la PLUS care au votat și cu Irinel Darău. Am avut și acum, în turul 2, unii colegi de la PLUS care au votat cu Dan Barna, și colegi de la USR care au votat cu mine. Deci asta deja e un lucru bun din perspectiva asta. De acum înainte va trebui să învățăm să lucrăm împreună, suntem un partid mai mare, oameni cu mai multe idei, și va trebui să învățăm să le împărtășim în partid, să dăm un semnal de unitate și claritate a mesajului nostru, și anume că vrem să modernizăm România, că vrem să o reformăm. De asta am intrat la guvernare când am intrat. De asta am și ieșit de la guvernare, pentru că erau blocate decizii care pentru noi erau importante și au fost prioritizate altele.” - a declarat Cioloș.

Europarlamentarul Dacian Cioloş a fost ales în funcţia de preşedinte al USR PLUS, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne. El a obţinut 19.603 voturi şi contracandidatul său, Dan Barna, 18.908.

Sâmbătă, la Congresul USR PLUS, 1.200 de delegaţi din întreaga ţară votează pentru noua componenţă a Biroului Naţional, competiţie în cadrul căreia şi-au depus candidatura 93 de membri USR PLUS, grupaţi în trei liste, dar şi trei candidaţi independenţi.

Conform statutului, citat de Agerpres, alegerile pentru Biroul Naţional au loc pe principiul proporţionalităţii. Candidaţii pot participa individual (listă cu un singur candidat) sau colectiv (vot preferenţial pe liste cu mai mulţi candidaţi).

Locurile vor fi repartizate proporţional listelor, în funcţie de numărul de voturi obţinute de fiecare listă. Vicepreşedinţi vor fi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.