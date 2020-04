Țările care vor să angajaze mii de români în plină pandemie. Ce trebuie să facă

Speriați de coronavirus, sute de mii de angajați, inclusiv români, care munceau în agricultură în țările grav afectate de pandemie s-au întors acasă.

Dar firmele din Germania, Italia sau Anglia îi cheamă înapoi și le promit că vor lucra în siguranță. La noi, prin ordonanța militară 7, guvernul le permite oamenilor să plece la muncă peste hotare cu avioane charter. Țările care îi așteaptă se organizează acum, pentru a-i primi cât mai bine.

Andreea este din Galați și colaborează cu diverse companii din Germania pentru a trimite acolo forță de muncă de la noi. Alături de șeful ei german, aflat în România, ne vorbește despre condițiile în care românii vor ajunge acolo.

Andreea, asistent recrutare: „Recrutarea se face pe un portal care încă nu este gata. Urmează să fie pus online, asta după ce se primesc toate aprobările și acordurile din partea guvernului. Acolo, angajatorii vor posta ce au nevoie, ce domenii, iar oamenii încarcă, probabil, un CV. Vor fi sunați și după urmează plecarea. Se încearcă să se plece inclusiv săptămâna aceasta, dar cel mai posibil undeva pe 20 aprilie. Se pleacă din România, se ajunge acolo, se va face test. Cei pozitivi nu vor merge la muncă, iar cei negativi vor fi, într-un fel, carantinați 14 zile la sediul firmei. Vor lucra, dar în niște condiți: nu vor ieși afară, totul se va dezinfecta, hainele vor fi spălate la 60 de grade, vor păstra o anumită distanță de 1,5 m. Ei nu vor putea ieși afară, grup de cinci, maxim 10."

Angajații vor avea contract temporar și asigurare medicală.

Joachim Alberth, administrator companie: „Compania oferă un loc în care să doarmă, un container, o căsuță mică. Le oferă tot ce au nevoie. Nu le este permis să iasă, stau singuri, lucrează singuri, fac totul singuri.”

Germania permite intrarea în țară a peste 80.000 de lucrători. Mulți români sunt dispuși să plece.

Reporter: „De unde sunteți?”

Bărbat: „Din Argeș, Pitești. Tot în Germania am fost și am lucrat în construcții și am prieteni care lucrează încă. Aici ce să facem fără bani?”



Reporter: „Nu v-ar fi teamă să mergeți? De virus?”



Bărbat: „Nu, nu.”



Reporter: „Căutați în dorice domeniu sau în special agricultură?”

Bărbat: „În agricultură."

Chiar dacă sunt reguli stricte, pot fi stabilite culoare de circulație pentru muncitorii din agricultură, potrivit Comisiei Europene, pentru a ajuta agricultura, un palier important pentru funcționarea economiei.

În Italia, o treime dintre lucrătorii sezonieri sunt români, adică peste o sută de mii de muncitori. Mulți dintre ei au plecat din Peninsulă de teama coronavirusului, iar acum autoritățile fac un apel să se întoarcă în Italia, pentru că este nevoie de ei. Criza de forță de muncă este cu atât mai acută, cu cât situația din Peninsulă este în continuare dramatică: la orele prânzului erau peste 15.000 de decese și peste 128.000 de îmbolnăviri.

La rândul lor, autoritățile române ajută cât pot.

Marcel Vela, ministrul de Interne: „În aceste zile am primit o solicitare pentru un transport și am introdus un articol în ordonanța 7, care va permite zboruri efectuate de toți operatorii aerieni prin curse charter regulate, pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, evident, cu avizul autorităților competente din țara de destinație."

Și englezii și-ar dori români și caută forță de muncă în tot estul Europei, aproximativ 90.000 de lucrători.