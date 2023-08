Filmul tragediei din Crevedia | Procurorul general: Focul a apărut în condiţii încă neelucidate complet

Stația GPL funcționa ilegal, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, urmată de un dezastru. Se fac percheziții la primăria Crevedia și la locuințele celor care administrează societatea.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Alex Florenţa: „Din investigații, în incintă, angajații societății efectuau diferite operațiuni de transfer de gaz, dintr-o cisternă în alta. În data de 26 august, în clădire erau cazați patru angajați ai societății, angajați de origine nepaleză. În jurul orei 18:00 a apărut o a treia autocisternă încărcată cu gaz, care a fost parcată în curte, lângă cele două cisterne existente acolo. Șoferul i-a explicat angajatului de la punctul de lucru că avea o problemă la mașină, justifificînd că avea o roată blocată, că avea nevoie să transfere gazul din acea cisternă într-una din cisternele goale aflate în curte. Cei doi șoferi se întâlnesc, se cunoșteau ambii angajați ai societății și inițiază transferul de gaz, montând în acest scop un furtun de livare. În condiții încă neelucidate, sub cisterna care alimenta gazul, a apărut o sursă de foc. Angajaul remarcă acest aspect și a intrat în clădirea de birouri pentru a le cere celor patru nepalezi să meargă afară, ulterior le cere să meargă în stradă, el încercând împreună cu cei patru să oprească traficul, temându-se de un acident major. La scurt timp după ce ies în stradă, în tentativa de oprire a autoturismelor, are loc prima explozie. O explozie foarte puternică, despre care martorii spun că a împins flăcările până în stradă și a produs primele victimele. Încep să își facă apariția la fața locului diferite echipaje de poliție, cu mai multe mașini de pomperi, care înceracă să securize zona, încercând să facă această intervenție de eliminare a incendiului, dar imediat are loc cea de a doua explozie, o explozie mai puternică și care duce la număr mai mare de victime”.

