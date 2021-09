Filmul incidentului petrecut în Capitală, la o spălătorie: ”Era pus pe noi, hotărât să lovească pe cineva”

Un incident șocant s-a petrecut în Capitală.

Angajatul unei spălătorii din cartierul Vitan a fost lovit intenționat cu mașina de un client nemulțumit. Bărbatul ar fi refuzat să achite suma cerută și ar fi încercat să plece, lăsând la casă o sumă mai mică. De aici s-a lăsat cu înjurături și îmbrânceli, pentru ca, în final, să se producă și accidentul.

Șoferul, un cetățean turc, și-a abandonat ulterior autoturismul și a dispărut.

Angajații spălătoriei spun că cetățeanul turc ar fi ajuns cu mașina în jurul orei 18 și ar fi cerut pachetul VIP, pentru care urma să achite 125 de lei. După aproximativ o oră, când a revenit, ar fi lăsat la casă doar două bancnote de 50 de lei, apoi a dat să-și vadă de drum. Angajații au încercat să îl împiedice și a început scandalul surprins de camerele de supraveghere instalate în curtea spălătoriei. Șoferul a fost filmat în timp ce se certa cu cei din jur și gesticula amplu. La un moment dat, l-a împins pe unul dintre cei care i-au spălat mașina.

După mai multe îmbrânceli și replici dure purtate între el și angajații spălătoriei, cetățeanul turc a plecat din parcare și a revenit după 10 minute. A intrat pe acea alee, cu viteză, și l-a lovit în plin pe bărbat.

Martorii spun că bărbatul conducea cu viteză. Un angajat a reușit să se ferească, însă colegul lui, nu. A suferit mai multe traumatisme la mâna dreaptă și la ambele picioare.

Victimă: "A venit în trombă. Eu am crezut că nu dă peste mine. Am crezut că face o glumă, că pune frână, dar după aceea am realizat că a apăsat accelerația mai tare și atunci am putut să mă mișc puțin în stânga și am pus mâna, că mâna asta a mea e ruptă și m-a rostologit de trei, patru ori. Sunt julit și la picioare, peste tot."

Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul se numește Burhan Eralp și este de origine turcă. Era client vechi al spălătoriei, iar angajații de acolo îl descriu drept o persoană conflictuală.

Fratele victimei: "A venit recalcitrant, cum e ca de obicei, de câte ori vine la noi, fiind un client foarte nervos. A venit să ridice mașina și a zis că nu mai vrea să plătească pachetul acela VIP. M-am înjurat eu cu el după ce nu a vrut să achite pachetul, m-a îmbrâncit, se vede și pe filmări. A mers până la casierie, a plecat nervos, ne-am înjurat, dar nu ne așteptam nici unul să se mai întoarcă."

Angajat: ”Era pus pe noi, hotărât să lovească pe cineva, nu neapărat pe mine, pe ăla. Voia să facă ceva, să facă un rău."

Bărbatul și-ar fi abandonat mașina pe Calea Dudești, foarte aproape de spălătoria cu pricina, apoi a fugit.

Pentru că fapta a fost săvârșită cu intenție, cazul a fost preluat de polițiștii de la serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei, dar și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Pentru fapta sa, cetățeanul turc poate fi acuzat de tentativă de omor.