A căzut cortina peste Sibiu, orașul care a găzduit, vreme de 10 zile, un adevărat maraton de teatru

A căzut cortina peste Sibiu, orașul care vreme de 10 zile a găzduit un adevărat maraton de evenimente, la Festivalul Internațional de Teatru (FITS).

Străzile, piețele orașului, dar și spațiile mai puțin convenționale din Sibiu au găzduit peste 600 de evenimente. În ultima noapte, paradele colorate s-au ținut lanț, iar evenimentul s-a încheiat cu un uriaș foc de artificii.

Odată cu lăsarea întunericului, Piața Mare din centrul orașului Sibiu a găzduit producția italiană Moby Dick.

20 de marinari curajoși au pornit pe mare în căutarea uriașei balene albe.

Echipajul a intrat într-o luptă inegală cu forțele naturii, iar drumul pare unul fără întoarcere odată ce corabia ridică ancora.

Munca actorilor-acrobați a fost răsplătită cu aplauzele publicului.

Adrian Iselin, artist din Italia: „să fii invitat într-un festival mare cum e acesta, cu un public atât de numeros, atât de primitor și să simți atâta exaltare, înseamnă că tot efortul a meritat. Și că e o recompensă pe măsură!”

Mulți spectatori au regretat că festivalul a ajuns la final.

spectator: „De la Sebeș venim. Și am venit special pentru spectacolul acesta, chiar dacă am prins ultima zi, zic că a fost așa ca o dulce evadare, pentru sufletul nostru, ne-a lipsit. Ne-a lipsit.”

spectator: „A fost foarte fain, a fost ceva! De trei ani nu am mai venit in România și chiar am fost mulțumiți, ne-a placut. Nouă ne-a fost dor! De teatru, de festival, de oameni mulți.”

Nu departe de Piața Mare a avut loc reprezentația unor artiști polonezi care au adus în stradă frânturi din "Visul unei nopți de vară."

Nici muzica nu a lipsit. Formația românească Grimius a susținut un concert live, oferind publicului o altă fațetă a rock-ului alternativ.

Cei care au ajuns la Sibiu în ultimele zile s-au declarat vrăjiți de atmosferă.

spectator: „Festivalul, diversificat, foarte multe tipuri de reprezentații, chiar frumos.”

spectator: "Sibiul a fost cum a fost odinioară! Ceva de vis! Ceva! I-am simțit lipsa anul trecut și ne bucurăm din nou că toți turiștii au umplut pur și simplu din noi Sibiul.”

Constantin Chiriac, directorul FITS: „Am reușit să readucem lumina în acest oraș după o perioadă în care am fost închiși, e cea mai mare bucurie pe care festivalul de la Sibiu a putut să o facă.”

A 28-a ediție a festivalului internațional de teatru de la Sibiu a reunit peste 2.000 de artiști din 38 de țări. Au avut loc 600 de evenimente și 100 de spectacole online.