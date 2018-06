Fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, anchetată de poliţişti după ce a lovit un copil

Fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu este anchetată de poliţişti după ce a lovit un copil de doi ani la grădiniţa unde lucra şi al cărei proprietar este tatăl ei. Băieţelul este internat acum în spital cu fractura de femur.

Fiica lui Iosif Rotariu a fost reţinută iniţial pentru 24 de ore iar acum este plasată sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Tatăl ei spune că este suferindă de diabet şi, în acea zi, a făcut o criză severă. Nu şi-ar fi dat seama ce face, atunci când a trântit copilul din cauza acestei crize a mai spus tatăl ei, care este şi proprietarul grădiniţei.

Cert este că tânără de 33 de ani nu mai lucrează deja acolo. Pe de altă parte, băieţelul are o fractură la femur şi a fost internat în spital. Părinţii spun că băiatul va sta cel puţin 14 zile cu piciorul în ghips, iar apoi va urma recuperarea.

Părinţii copilului spun că educatoarea l-a agresat pe băieţel spre finalul programului şi femeia ar fi încercat să ascundă totul. Când au venit să îl ia de la grădiniţă şi-au dat seama că e ceva în neregulă.

Mama copilului: "Or mers să îmi aducă copilul, cum mi-l aduce în mod normal, ca şi cum ar fi sănătos, ca şi cum nu ar avea nimic. Am luat copilul de la ea, era alb ca varul, plângea, tremura. Era tot transpirat. Am întrebat ce s-a întâmplat. Mi s-a spus nu a dormit suficient la prânz. Şi am zis: tremură! E frig aici, de aia tremură."

Mama a cerut să se uite pe imaginile surprinse de cameră de supraveghere şi acolo a văzut ce s-a întâmplat.

Mama copilului: "În timp ce îl ţineam în braţe, am simţit piciorul că nu e în regulă. Că se mişca anormal. Mi-o arătat filmarea într-un final."

Tatăl copilului: "L-a luat aşa de sub braţ şi o dat cu el, de vreo două ori de pat, de rama patului care e de fier."

Acum copilul este internat în spital, cu fractură de femur şi are piciorul în ghips. Potrivit medicilor, el va avea o perioadă lungă de refacere.

Tatăl copilului: "Copilul nu poate să doarmă noaptea, se trezeşte urlând, stare de agitaţie. Nu e bine deloc."

Grădiniţa aparţine fostului fotbalist Iosif Rotariu, iar educatoarea este chiar fiica sa. Familia Rotariu mai este cunoscută şi pentru că au adoptat o fată şi un băiat, ambii cu probleme grave de sănătate.

Fetiţa, Kasandra, a fost bătută de bunica sa naturală în primii ani de viaţă şi suferă şi de o boală gravă a oaselor. Până acum a fost operată de cel puţin 40 de ori, iar familia Rotariu a făcut mari sacrificii să strângă bani pentru întregul tratament.

Iosif Rotariu: "Îmi pare rău de părinţi, de copil, că li s-a întâmplat. Fiica mea, Romina, este bolnavă de diabet, în acea zi a făcut o hipoglicemie, a avut glicemia 50, soţia mea i-a adus nişte zahăr că a început să tremure, iar într-o oră a făcut 500. Copilul s-a trezit din somn, el era practic dependent de o pernă, care a dus-o de acasă, când s-a trezit plângea după perna. Cu o zi înainte, maică-sa i-a zis să se dezobişnuiască de pernă. Romina, inconştientă, i-a luat perna, i-a dat-o, şi l-a luat de braţ, l-a bruscat puţin, în pătuţul care era şi acolo s-a întâmplat."

Tânăra de 33 de ani este anchetată acum pentru purtare abuzivă şi lovire.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer