Cultura cu care a dat lovitura un fermier din Dolj. A crescut producția de 12 ori în 2 ani și vinde cu 500 de euro tona

S-au extins, astfel culturile de năut în sudul țării. Doar în Dolj suprafețele au crescut de 10 ori anul acesta. Iar agricultorii care n-au mai vrut să planteze porumb au mizat pe sorg - o cereală, din Africa.

Ștefan Lehr a plantat acum doi ani 30 de hectare de năut, în Dolj. Anul trecut a crescut suprafaţă la 120 de hectare, iar anul acesta a plusat până la 350 de hectare. Scoate şi 3 tone de năut de pe un hectar - spune el - mai mult decât la rapiță sau floarea soarelui.

Ştefan Lehr, fermier: "Năutul este o cultură căreia nu îi trebuie multă apă, îi place temperatura mare și uscăciunea. Asta este foarte important pentru noi. La noi în zona noastră n-o plouat prea mult și nu am irigație".

O tonă de năut merge de aici la export cu 500 de euro. Se căuta tot mai mult năutul pentru salate, mâncăruri gătite, dar şi pentru humus - pasta preferată inclusiv în post.

Seceta din anii recenţi care a făcut prăpăd în producţia de porumb i-a făcut pe agricultorii din judeţul Buzău, de exemplu, să se orienteze către sorg - o cereală adaptată la clima caldă și uscată.

Cosmin Florea – director Direcția pentru agricultură județeană Buzău: "Ținând cont că premizele anului acesta nu sunt chiar cele mai favorabile fermierii au luat decizia să schimbe culturile. Sorgul care este iubitoare de căldură și lumină, cu mai puţine pretenții în ceea ce privește umiditatea din sol, cu rezistență mai bună la arșiță".

Dacă în anii trecuţi erau numai 300 de hectare cultivate cu sorg în judeţul Buzău, acum suprafaţa ajunge la 1.400 de hectare.

Ion Dedu, fermier: "La cultura porumbului nu am realizat niciun kg de pe cele 220 de ha cultivate în cadrul fermei, dar am avut cultivat și sorg pe circa 20 de ha de pe care am obținut o producție medie de aproape 3 tone la ha, am hotărât ca în acest an să extind cultura de sorg."

Constantin Florea, fermier: "Sistemele de irigat nu sunt sau sunt foarte puțin fucționale ca suprafață și alegem variantele care să ne scoată cât de cât din necaz".

Sorgul este pe locul cinci în topul celor mai cultivate cereale din lume. Are origini în Africa şi e folosită atât în prepararea pâinii, cât şi la hrănirea animalelor.

S-ar putea orienta către alte culturi inclusiv singurii fermieri care mai cultiva andive la noi: în comuna Gherăieşti, din judeţul Neamţ.

Petru Hazapariu, fermier: "E foarte multă muncă şi piaţă de desfacere nu este. Mai suntem 4-5 familii care punem. E muncă migăloasă. Toată treaba se face în genunchi. Ca să o scoţi din buruiană."

Un kilogram de andive se vinde cu 30 de lei, dar cele din import pot costa mai puţin.

