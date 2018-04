Fenomene stranii în garsoniera în care au fost găsite oase umane. Ce ar fi pățit proprietarul într-o noapte

Poliţiştii efectuează cercetări într-un dosar penal pentru moarte suspectă, după ce un localnic din Bîlteni a anunţat că a găsit în garsoniera pe care o achiziţionase recent şi pe care o renova mai multe fragmente osoase.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, în urma examinării osemintelor, medicul legist a concluzionat că sunt foarte vechi, iar unele fragmente par a fi de natură animală, acestea fiind ridicate de poliţişti şi depuse la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea unei expertize antropologice.

"Postul de Poliţie Bîlteni a fost sesizat de un bărbat de 32 de ani, din localitate, despre faptul că, în garsoniera pe care o deţine pe raza comunei Bîlteni, a găsit mai multe fragmente osoase de provenienţă necunoscută. La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă, împreună cu un medic legist, care a constatat că apelantul a achiziţionat recent garsoniera, iar cu ocazia efectuării unor lucrări de renovare în baia locuinţei, a găsit mai multe fragmente osoase", se arată într-un comunicat de presă al IPJ Gorj.

Primele evaluări arată că oasele ar avea o vechime de cel puţin 30 de ani, adică ar exista din perioada în care a fost construit blocul. Oamenii legii încearcă să dea de urma primului proprietar.

Fenomene stranii în garsonieră

Actualul proprietar spune că într-o noapte a simţit că cineva îl strânge de gură, însă nu a pus mare accent pe acest fapt, relatează Impact în Gorj. Înainte să facă această descoperire, tânărul mai auzise de la vecini că fosta proprietară, o bătrână care a decedat între timp, se plângea frecvent că aude voci şi plânsete de copii.

,,Eu am cumpărat garsoniera de la o nepoată de-a bătrânei care, îmi spuneau vecinii, ieşea în faţa blocului şi se plângea că aude plânsete de copil din baia dânsei. Multă lume o credea nebună. Am rămas şi eu într-o seară şi mi s-a întâmplat şi mie ceva straniu şi de atunci nu am mai rămas. Simţeam că cineva mă strânge de gură şi m-am trezit cu muşcături pe limbă. Asta s-a întâmplat înainte să descopăr oasele”, a povestit bărbatul pentru Impact în Gorj.

Alţi vecini susţin că de câte ori ieşea la bancă, aceasta le povestea că vede în apartament mai mulţi bărbaţi care umblă prin casă sau care stau la o masă.

,,Zicea femeia că aude voci. Ştiu că îmi spunea că vedea persoane în locuinţă. Era o bătrână liniştită, comunicativă, dar avea şi stări de astea. Nu ştiu cât de adevărat poate să fie, cine ştie ce s-o fi întâmplat. Probabil că se întâmpla ceva dacă femeia tot spunea lucrurile astea, părerea mea. La bun început oricine zicea că era dusă cu mintea, dar ea poate chiar vedea ceva. Spunea că persoanele pe care le vedea o rugau să stea la masă, sau ceva de genul acesta. Nu îi făceau nimic rău bărbaţii respectivi, doar că ea se speria foarte tare. De multe ori zicea că i-au mutat obiecte prin casă, sau că îi rupeau florile. Mi se părea aşa…nu ştiu.. o vedeam bătrână, o încurajam practic. Nu ştiu ce s-a întâmplat sau cine a stat în apartament înaintea dânsei”, a spus unul dintre vecini, conform sursei citate.

Proprietarul care a descoperit osemintele este convins că oasele sunt de copil, mai ales că medicul legist care s-a deplasat la faţa locului a spus că este scheletul unei fetiţe. Lângă oseminte a fost găsită şi o bucată dintr-o cămașă de copil.

,,Îmi pot da seama ce fel de oase sunt. Nicidecum de pasăre sau de animale. Plus că medicul legist care a fost aici a spus că sunt oseminte de fetiţă. În afară de oase am mai găsit o bucată dintr-o cămăşuţă, bluziţă şi o pungă de plastic. Am văzut inelele de la coloana vertebrală, oasele piciorului, e clar că erau părţi ale unui cadavru uman”, a spus proprietarul locuinţei.

Ancheta este în plină desfăşurare, urmând să fie stabilit cu exactitate dacă este sau nu vorba despre oseminte umane.

