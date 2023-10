Fenomen alarmant în București. Din ce în ce mai mulți șoferi circulă pe contrasens. Care este motivul

Capitala are acum peste 20 de kilometri de benzi dedicate autobuzelor, iar numărul va crește până la finalul anului.

Un șofer a fost surprins în timp ce fâcea cale întoarsă după ce și-a dat seama că merge pe contrasens pe Calea Floreasca. Pe banda dedicată autobuzului a meres cu spatele până la prima stradă la care a putut să facă dreapta. A spus că artera nu este semnalizată corespunzător. Nu este singurul care a încălcat regulile.

Șofer: „E un semn micuț acolo, abia au făcut drumul ăsta doar pentru autobuze și nu vezi absolut nimic. E a doua oară când o iau pe aici și acum am realizat că am luat-o pe drumul ăsta și am dat cu spatele, ați văzut”.

Deși Calea Floreasca este cu sens unic încă din luna august, în continuare mulți șoferi ignoră semnele de circulație și merg pe contrasens.

Cei care circulă pe un sector de drum interzis, cum este cazul și pe Calea Floreasca, riscă o amendă între 290 și 435 de lei și două puncte penalizare.

Potrivit datelor Societatii de Transport, viteza de deplasare a autobuzelor pe Calea Foreasca ar fi crescut considerabil. De când a fost introdusă banda unică pentru autobuz, timpul de deplasare a scăzut de la aproape 30 de minute la orele de vârf la aproximativ 4 minute. Călătorii contrazic însă datele.

Călător: „Nu prea fac chestiile astea nimic. Acum e liber, deci am făcut 5 minute”.

Reporter: „Și la orele de vârf?”.

Călător: „Între 10 și juma de oră, depinde foarte mult cum se circulă”.

Călător: „Păi, na, regulile sunt făcute doar pentru unii”.

După modelul altor orașe, și Capitala începe să-și reorganizeze traficul. Sunt 23 de kilometri de benzi dedicate autobuzelor, iar până la finalul acestui an ar putea fi adăugați încă 6. Majoritatea sunt delimitate de stâlpi, ca să-i forțeze pe șoferi să lase banda liberă pentru mijloacele de transport public.

Marian Bârgău, directorul general al Administrației Străzilor București: „Dacă ne uităm în alte țări unde civilizația este la un alt nivel, este trasată doar o bandă pe care toată lumea o respectă și nu se merge pe acea bandă decât cu transportul în comun, pompieri, poliție... Majoritatea stâlpișorilor sunt deteriorați. Noi intervenim în permanență să-i schimbăm, să-i punem la loc, dar personal am văzut de foarte multe ori în special taxiurile care pur si simplu trec peste acei stâlpișori, inclusiv în Centrul Vechi dacă ne ducem seara”.

Cei prinși că merg pe benzile unice de transport public riscă o sancțiune cuprinsă între 870 și 1160 de lei.

Pro TV 06-10-2023 19:56