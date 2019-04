Femeie de afaceri din Oradea, amenințată la telefon și urmărită în oraș. A găsit urme de alice într-un geam

Poliţiştii din Bihor sunt în alertă maximă după ce soţia unui fost procuror din Oradea a anunţat că a găsit urme de alice în geamul unei clădiri de birouri pe care o are.

Femeia povesteşte că în ultima perioadă a primit mai multe ameninţări, inclusiv la telefon, şi susţine că şi acest incident alarmant se înscrie în aceeaşi serie.

Poliţiştii au găsit patru orificii în uşa de la intrarea în clădirea de birouri, pe care o admnistrează femeia.

Femeia are 55 de ani, este soţie de fost magistrat şi are două afaceri în Oradea. Una dintre ele presupune administrarea unei clădiri de birouri, unde a ajuns aseară să verifice dacă totul este în regulă. Atunci a observat că vitrină laterală de la uşa de intrare e spartă şi are câteva orificii făcute, cel mai probabil, de o armă. Femeia a sunat imediat la poliţie.

Comisar şef Alina Dinu, purtător de cuvânt IPJ Bihor: ”Peretele din sticlă din exteriorul clădirii prezintă patru orificii cu diametrul de 5 mm. În apropierea clădirii au fost descoperite două bile din metal, cu acelaşi diametru, care urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili tipul şi provenienţa acestora."

Femeia este convinsă că incidentul face parte dintr-o serie mai lungă de ameninţări primite în ultima perioad, pornind de la nişte afirmaţii pe care le-a făcut la adresa unui procuror DNA.

Maria Gal, victima: ”Cred că este o răzbunare a sistemului coalizat în Bihor. De când am ieşit public, sunt ameninţată telefonic: trăieşte-ţi viaţa, pentru că mai ai doar câteva zile de trăit. De două săptămâni, în oraş sunt urmărită de o maşină gri şi o maşină tip Jeep, cu roţi mai mari."

Femeia de afaceri se teme că aceste acţiuni de hărţuire vor continua.

”Mă simt ameninţată. Acestea le-aţi văzut, dar pe cele ce le trăiesc eu, dvs nu aveţi cum să le ştiţi: sună telefonul noaptea, mă întreabă: unde îţi este copilul, a avut un accident grav de circulaţie. Altă dată, tot pe fix a sunat, tot de când am ieşit public: nu mai ai copil. ŞI copilul era în pat”, spune aceasta.

Femeia a reclamat la poliţie şi ameninţările primite în ultima vreme.

Femeia a sunat la poliţie joi inoapte, când a descoperit totul. La faţa locului a venit un echipaj de la Serviciul Arme şi Muniţii, care a început cercetarea. Poliţiştii au găsit cele patru orificii din geam şi doar două dintre alice, pe care le-au şi ridicat, pentru expertiză.

Nu se ştie cu exactitate cu ce s-a tras, însă cert este că urmele au fost făcute cu aceeaşi armă. Poliţiştii caută acum şi posibili martori, care ar fi putut auzi zgomote. În plus, vor fi verificate toate camerele de supraveghere din zonă. Sunt şanse mari ca poliţiştii să găsească indicii în imaginile surprinse de acestea, mai ales că acolo există mai multe clădiri dotate cu astfel de sisteme.

