Femeia carbonizată în propria mașină a strigat după ajutor. Martorii au folosit extinctoare: „Era cu mâna sus”

În ciuda intervenţiei martorilor, șoferița blocată în vehiculul distrus nu a putut fi salvată. În câteva clipe, mașina a luat foc și victima a pierit în flăcări.

Accidentul s-a petrecut la ora 10, la ieșirea din Bacău spre Vaslui. Maşina a lovit separatorul de sens, apoi s-a rostogolit în câmp.

Martor: „A lovit aici parapetul, s-a urcat pe el, s-a urcat pe nişă şi a zburat în decor. De la nişă a sărit şanţul şi s-a rostogolit.”

Câțiva șoferi care au văzut accidentul, au oprit maşinile şi au fugit spre autoturismul răsturnat. Când au ajuns acolo, femeia aflată la volan, a strigat după ajutor, însă oamenii nu au putut să o scoată din maşina distrusă.

În doar câteva secunde, vehiculul a luat foc. Martorii au încercat să stingă incendiul cu ajutorul extinctoarelor, dar nu au reușit.

Alexandru Budău martor: „Cred că avea peste 150 la oră. Eu când am trecut doamna era cu mâna sus. Am oprit şi am strigat "doamnă sunteţi ok? Da. Aveţi răbdare că vin acum pompierii. Am stat şi am văzut că iese fum din spatele maşinii. Am folosit două extinctoare mari şi nu s-a stins.”

Biata femeie a sfârșit în flăcări. Autoturismul a ars în totalitate. Când pompierii au ajuns la fața locului, nu mai era nimic de făcut.

Cătălin Istrati ISU Bacău: „Incendiul se manifesta generalizat la un autoturism. În urma lichidării incendiului în autoturism a fost identificată o persoană decedată carbonizată.

Poliţiştii cercetează accidentul.

