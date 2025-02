1.900 de lei pe an ar putea plăti românii care au mașini vechi. Impozitul se va calcula în funcție de norma de poluare

Proiectul presupune taxarea proprietarului la înmatricularea unei mașini vechi, dar și mărirea impozitului local, în funcție de norma de poluare.

În trecut, Guvernul a introdus o taxă asemănătoare, însă Curtea Europeană de Justiție a obligat statul să le restituie oamenilor banii.

Proiectul îi vizează pe cei care își cumpără o mașină veche și poluantă, pentru care ar urma să plătească o nouă taxă de achiziție. În plus, spun cei de la ACAROM și Dacia, fiecare proprietar de mașină ar trebui să plătească impozitul local în funcție de cât poluează. În prezent, impozitarea se face în funcție de capacitatea cilindrică a motorului.

Mihai Bordeanu, director general automobile Dacia: „O mașină veche de 20 de ani, în normă de poluare EURO 2, va avea de plătit undeva între 350 și 400 de euro. Nu e definit 100%, am vorbit de achiziție. Nu numai că achiziționăm o mașină veche care poluează, dar vrem s-o ținem. După ce că ea are 15-20 de ani, vrem s-o mai ținem 10 ani. Noi nu vrem să interzicem lucrul ăsta actualmente, iau exemplu similar de 15 ani, pe care o deținem și la care urmează să plătim impozitul local de data asta. Astăzi suma e undeva la 160-170 de lei pe an. De mâine am dori să se ia în calcul norma de poluare, iar în funcție de asta, dacă automobilul e EURO 2 sau EURO 3, vorbim probabil de 1.800 - 1.900 de lei pe an.”

Dintre acestea, peste 3 milioane sunt mai vechi de 20 de ani, iar alte 3,7 milioane au între 10 și 20 de ani. Doar în jur de 300 de mii sunt autoturisme noi.

România are, așadar, unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Europa. Numai anul trecut, de pildă, au fost înmatriculate peste 300 de mii de mașini second-hand, în ușoară creștere față de 2023.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: „Dacă introduci în circulație un EURO 4 și îl taxezi la fel ca un EURO 6, deși au motoare de aceeași capacitate cilindrică, nu e corect. Fiindcă tu, care ai mașină nouă și nu poluezi mai deloc, plătești același impozit ca vecinul tău, care are mașină de 10 ani și, când o pornește dimineața, umple toată scara de fum.”

Astfel de taxe există deja în Germania, Franța și Olanda.

Și România a avut. Aceasta a fost introdusă în 2007, când era premier Călin Popescu-Tăriceanu. În 2013, pe timpul guvernării Ponta, ministrul Mediului, Rovana Plumb, a decis să transforme taxa auto în timbru de mediu pentru autovehicule. Ulterior, și acesta a fost anulat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: