Familia lui Mihai Vlasov, grav afectată de coronavirus. Soţia lui a murit, iar o fiică şi o nepoată sunt în spital

Avocatul Mihail Vlasov se află internat cu Covid-19, după ce soția i-a fost răpusă de noul coronavirus, iar una dintre fiice și o nepoată se află, de asemenea, în spital, infectate cu același virus.

Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României este internat la Iași cu o formă medie de coronavirus, la câteva zile după ce soția lui, Viviana Vlasov, a murit din cauza Covid-19, scrie Ziarul de Iași.

Una dintre fiicele cunoscutului avocat, creatoarea de modă Ingrid Vlasov, dar și o nepoată a acestuia, Noelle, sunt internate în București, infectate cu noul coronavirus, întreaga familie molipsindu-se, din câte se pare, de la o rudă din Capitală.

Într-un apel făcut public pe contul de Instagram, Noelle Vlasov, în prezent un cunoscut model, pare că dezvăluie voalat sursa infectării în familie: “Mai bine la mare cu mască decât la spital. Nu ştiţi cui puteţi să daţi, şi cum se va descurca acea persoană cu virusul, ce vârstă are, şi ce alte afecţiuni are. Eu am purtat mască, dar m-am întâlnit cu mulţi oameni care nu purtau”.