Facturi de 3-4 ori mai mari la energie în iulie și august. Soluția pentru a plăti mai puțin și cu 1.300 de lei

Consumul s-a raportat la cel de anul trecut, în aceeaşi perioadă, iar dacă a fost mai mare de pragul de 300 de kilowaţi, tariful aplicat este cel de pe piaţa liberă, care s-a triplat din primăvara la unii furnizori.

Consumatorii nu au fost însă informaţi şi nu ştiau din 2021 că trebuie să facă economii. Între timp, ministrul energiei ne sfătuieşte să schimbăm becurile şi electrocasnicele, dar nu ştie nici el cu ce bani.

Zeci de oameni s-au trezit cu facturi uriaşe la electricitate pentru iulie şi august. Vorbim de sume de 3-4 ori mai mari prin comparaţie cu lunile anterioare.

Disperaţi, mulţi le-au cerut explicaţii furnizorilor de energie la care sunt abonaţi. O dată pentru sume dar şi pentru că le-au venit facturi cumulate.

Femeie: „Pentru asta am şi venit. 1.150 de lei. Pe 2 luni de zile accumulate, nu ne-a venit luna trecută facture. Am venit să facem reclamaţie, consumul este ok, dar valoarea facturii nu este. E la un 1,9 lei/kw, nu mi se pare normal, de la 80 de bani.”

Bărbat: „Nu a venit nicio facture, trebuie să ne băgăm la minimum. De două luni nu ne-a venit factura. O să trecem pe cel mai mic sistem de plată. Totul în casa e numai pe led, economie.”

Cei mai mulţi dintre români nu ştiu că în calculul facturilor este luat în considerare consumul mediu lunar de anul trecut, dar la preţul de acum al kilowatului.

Georgiana Pocol, corespondent Știrile Pro TV: „Un consumator pentru lunile iulie şi august cumulate, la un consum de 861 kwh, a primit o factură de 1.500 lei. Calculul s-a făcut în felul următor. Furnizorul de energie s-a raportat la consumul mediul lunar de anul trecut, care, după cum vedeţi, în cazul lui, era de 348…. Adică a depăşit pragul de plafonare. Consumul din aceste două luni este calculat la preţul de pe piaţa liberă, care în cazul unor companii ajunge şi la 2 lei pe kwh, cu mult peste valoarea kw, dacă s-ar fi încadrat în plafon, caz în care preţul este 0,8 lei.”

Dumitru Chisăliță, expert energie: „Legea a apărut abia în aprilie, deci e clar că n-au fost informaţii anul trecut. Având în vedere că sunt foarte mulţi furnizori care au trimis cu întârziere facturile, practic acesta este momentul în care oamenii îşi dau seama de situaţie de fapt. În situaţia în care un consumator care anul trecut avea 300 kwh media pe lună, indiferent de ce consum are anul acesta el va plăti preţul pieţei, asta înseamnă că dacă prin absurd avea doar 2 kwh tot preţul pieţii l-ar plăti, indiferent de economia pe care a făcut-o. Asta este prevederea legală şi din păcate oamenii se vor confruntă cu această situaţie, mulţi se vor mira văzând că au tras puternic să facă economii şi cu toate astea vor plăti un preţ mare.”

Facturi și cu 1.300 de lei mai mici dacă schimbi furnizorul

Cei care sunt nemulţumiţi pot să se mute la un alt furnizor de energie electrică. Găsiţi oferte pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - anre.ro, unde există şi un comparator.

Am luat, de exemplu, un consum estimat de 588 kwh, pentru care avem de dat conform facturii 1.126 de lei. Pe site găsim 87 de oferte de la diferite companii.

De exemplu, pentru același consum, la HIDROELECTRICA am achita în jur de 405 lei, iar la un alt furnizor până-n 1.700 de lei.

Virgil Popescu, ministrul Energiei: „Pentru persoanele fizice acasă, aici trebuie să venim în sprijinul loc, schimbarea electrocasnicelor cu electrocasnice eficiente care au clasa A+ A++, care să fie cu A în faţă. Şi acolo oamenii trebuie ajutaţi că nu e uşor să schimbi, trebuie să ai banii să schimbi. Eforturile de economisire sunt doar parţial văzute în factură. Ne gândim la o modalitate de a bonifica pe cei care doresc să facă acest lucru. Și vrem să venim nu numai cu trebuie să plătească mai mult dacă consuma mai mult, şi dacă cumva economisesc să câştige ceva. Şi ne gândim să îmbinăm aceste 2 lucruri.”

Din septembrie, statul a coborât plafonul la 255 de kwh. Între 255 şi 300 de kw beneficiaţi de o plafonare parţială. Pentru ce consumaţi peste o să achitaţi kilowatul la preţul de pe piaţa liberă.

Dată publicare: 14-09-2022 19:17