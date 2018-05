Explozie puternică într-un bloc din Brăila. Bucăți dintr-un balcon s-au desprins

A fost panică, joi dimineaţă, într-un cartier din Brăila. Oamenii au auzit o bubuitură puternică, apoi un nor de fum gros a început să se ridice de la etajul al treilea al unui bloc.

Bucăţi din balconul unui apartament au fost proiectate în curtea imobilului de suflul exploziei. Pompierii au stabilit ca deflagraţia s-a produs din cauza unei butelii defecte, care nu era conectată la aragaz. Din fericire, bărbatul care locuia în apartament a scăpat doar cu sperietură.

Explozia s-a produs joi dimineaţă, în jurul orei 9. Vecinii au povestit că s-a auzit o bubuitură puternică şi de la etajul al treilea au sărit cioburi şi bucăţi de cărămidă şi cornier, în grădina din faţa blocului.

Vecină: „Buuuuu! Şi, ducă ce s-a auzit buuu, a ţipat soţia preşedintelui: „a luat foc, a luat foc la scara trei!"

Deflagraţia produsă în balconul apartamentului a fost urmată de un incendiu dar, din fericire, pompierii au reuşit să îl lichideze înainte să afecteze şi restul apartamentului.

Vecină: „Am văzut cutremur. M-am speriat, na.”

Reporter: „A fost ca un cutremur?”

Vecină: „Da, s-a bubuit uşa.”

Reporter: „Zic: „cine, Doamne, iartă-mă, face în felul ăsta, aşa?"

Tânăr: „M-am trezit brusc din somn şi am ieşit afară să văd ce se întâmplă şi am văzut că iese fum. Şi am coborât repede jos şi, dintr-o dată, am văzut balconul căzut."

În apartament locuia un bărbat de 83 de ani, care, spre norocul lui, se afla într-o altă cameră, în momentul producerii exploziei.

Vecină: „Spunea lumea că are gaze. Cred că a făcut bucătărie pe balcon. Un bărbat este singur. I-a murit soţia."

Col. Ştefan Stoian, ISU Brăila: „A fost o scurgere de gaze de la o butelie care se afla în balconul apartamentului, nefiind conectată la consumatori."

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale cu apă şi spumă, o maşină de descarcerare şi o ambulanţă SMURD. Bărbatul de 83 de ani a fost transportat preventiv la spital, pentru investigaţii.

Conform primelor date, structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată, dar ancheta a fost preluată de procurori, care vor cere o expertiză.

