Explicația unui polițist, prins cu mită: ”Am o nebunie a mea, de a ascunde banii în șosetă”

Un poliţist şi un om de afaceri sirian din Timişoara au fost condamnaţi definitiv la închisoare cu suspendare pentru luare şi dare de mită, scrie Adevarul.

Sentinţa scoate la iveală modul în care au fost denunţaţi cei doi de colegul de echipaj al poliţistului şi cum a fost organizat flagrantul.

Sentința judecătorilor din Timișoara vine la doi ani de la comiterea faptelor și este definitivă. În noaptea de 7 martie polițistul Nelu Eduard Ismana a intrat în tură în jurul orei 22.00 alături de un coleg, iar echipajul a fost trimis să patruleze pe raza Secţiei 1 de Poliţie Timişoara.

La scurt timp după miezul nopții polițistul Ismana a tras pe dreapta mașina condusă de omul de afaceri sirian Ghazal Hamwi Wadah. În urma verificărilor agentul a constatat că inspecţia tehnică periodică a expirat și i-a transmis omului de afaceri că urmează să îi fie ridicate plăcuţele şi să îi fie reţinut talonul, informează ziarul Adevărul. Afaceristul a încercat să-i mituiască pe cei doi agenți pentru a scăpa de sentință, însă a fost refuzat în primă fază.

În momentul în care cei doi agenți s-au îndreptat către autospecială să întocmească procesul verbal, agentul Ismana a început să dea înapoi. Acesta i-a spus colegului său că sirianul „cunoaşte foarte mulţi poliţişti şi că, în atare situaţie, ar fi mai bine să-i întocmească un proces-verbal de contravenţie în care să ateste împrejurări necorespunzătoare adevărului”, se mai arată în sentință, potrivit sursei citate. Însă cel de-al doilea polițist i-a scris imediat șefului său. „Prima dată am văzut hârtia şi după i-a dat-o cocoloş. El nu cred că ştie că am văzut”, i-a scris agentul superiorului său. „Eşti sigur că ai văzut asta?”, îl întreabă şeful pe agent. „Şefu, tremur de frică. Credeţi că mă joc cu asta sau vă deranjam? Şi acum e suspicios cu cine vorbesc, ce vorbesc”, a venit răspunsul acestuia.

Agentul care a asistat la înreaga secenă l-a denunțat pe colegul său, iar şefa Serviciului Judeţean Anticorupţie şi un procuror de la Parchetul Tribunalului Timiş au pus la cale flagrantul. Sub pretextul că o maşină a fost spartă, cei coi poliţişti au fost chemaţi în parcarea unui supermarket Kaufland.

Acolo, poliţistul suspect de luare de mită a fost percheziţionat, dar nu s-au găsit banii asupra sa. Însă când a fost percheziționat la secție, colegii săi au găsit 100 de euro ascunși în ciorap, însă a negat că ar fi primit mită de la omul de afaceri.

„Am o nebunie a mea de a ascunde banii, în şosetă”

„La ora intrării în serviciu, după ce l-am apostrofat pe fostul coleg, întrucât a doua zi era 8 martie, l-am întrebat ce o să-i cumpere viitoarei soţii, iar el mi-a spus că nimic, iar eu i-am spus că am 100 de euro la ciorap, dimineaţă când ies din serviciu o să cumpăr 3 buchete de flori şi 3 parfumuri pentru soacră, soţie şi fiică. Am o nebunie a mea de a ascunde banii, în şosetă, în pantofi, în buzunare ascunse, nebunie pe care am căpătat-o la prima căsătorie, din cauza fostei mele soţii când mi-a luat toţi banii din casă şi a mers să se distreze cu amantul, fapt care a dus inevitabil la divorţul nostru”, a fost explicaţia agentului Ismană. De asemenea și omul de afaceri sirian a negat că a dat mită pentru a se alege cu o sancțiune mai blândă.