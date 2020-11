Explicaţia lui Dani Mocanu pentru imaginile cu leul rănit. Ce a scris în engleză pe contul de YouTube

Dani Mocanu susține că leul pentru care Poliția a deschis un dosar penal nu este rănit, în realitate. Interpretul de manele are o portiță legală pentru a scăpa de acuzațiile de cruzime la adresa animalelor.

Manelistul a oferit o explicație publică prin doar câteva cuvinte, scrise dedesubtul videoclipului în care apare alături de leu. Animalul pare a fi rănit cel puțin pe partea interioară a membrului din față dreapta.

Dani Mocanu a scris un mesaj în limba engleză, spunând că ceea ce pare a fi o rană, motiv pentru care s-a sesizat Poliția, ar fi, de fapt, un efect special obținut prin machiaj.

„Legal Disclaimer : no one was harmed in the making of this film.

This is special effects make-up, not a real injury ! /Avertisment: nimeni nu a fost rănit la turnarea acestor imagini. Sunt efecte speciale de machiaj, nu este o rană adevărată” a scris persoana care administrează contul de Youtube al lui Dani Mocanu.

Imediat după ce știrea constituirii dosarului penal a devenit publică, Dani Mocanu a reacționat pe contul său de Facebook.

Dani Mocanu a scris un mesaj acid pe pagina lui de Facebook, îndemnând autoritățile să se preocupe de probleme mai importante decât leul care apare în videoclipul său.

„Sunt atâtea probleme cu adevărat grave în țara noastră si vă dau și câteva exemple:

Sunt familii întregi care mor de foame în casă, sunt bătrâni care nu le ajung pensiile, sunt copii care nu le ajung alocațiile, sunt oameni care n-au un acoperiș asupra capului, trăim într-o țară în care avem mai multe biserici decât spitale. Mai nou acum ne-ați închis în casă și ați stopat toate fabricile rămânând țara fără locuri de muncă. Nu se ocupă nimeni de aceste probleme cu adevărat importante și v-ați găsit acum să vă interesați de leul din videoclipul meu” a scris Dani Mocanu.

Manelistul a adăugat apoi că leul său este bine întreținut. „Vă asigur că leul trăiește mai bine decât voi toți și are tot ceea ce și-ar putea dori un animal și este perfect sănătos din toate punctele de vedere.”

Interpretul de manele Dani Mocanu este vizat de un nou dosar penal întocmit de polițiști, după ce a apărut într-un videoclip cu un leu. Animalele sălbatice sunt interzise la deținere în România.

Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări privind infracțiunile de rele tratamente şi cruzimi împotriva animalelor, după ce în spaţiul public a apărut un videoclip cu un animal exotic, se arată într-un comunicat al IPJ Argeș, preluat de Agerpres.