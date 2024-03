Expert: Atacul cu dronă din Transnistria, un trucaj. ”Este o operațiune mai largă a FSB” VIDEO

Pretinsul atac cu dronă-kamikaze asupra unei unități militare din Tiraspol ar fi o provocare, care ar face parte dintr-o operațiune mai largă FSB-ului, pentru a arăta „implicarea” ucrainenilor, crede expertul WatchDog.md, Andrei Curăraru, pentru Ziarul Național.

Curăraru a demonstrat că imaginile apărute în spațiul public privind așa-zisul atac au fost trucate: ”În imaginile prezentate vedeți ceea ce pare epava unui elicopter, care ar fi fost atacat de o dronă-kamikaze din Ucraina.

Imaginea este alterată cu o probabilitate de cca 70% în partea de jos, unde ar fi putut să fie data și ora imaginii. Este clar că această provocare vine să arate „pericolul” în care se află regiunea transnistreană, dar și să contribuie la casarea unui elicopter”.

Footage of an attack and fire at a military facility in Transnistria. One helicopter was destroyed. pic.twitter.com/Iwxzya7BGG