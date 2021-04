”Experimentul Piatra Neamț”. Ce s-a întâmplat în spitalul groazei, unde pacienții au ars de vii

Echipa ”România, te iubesc!” a fost pe urmele dezastrului de la Piatra Neamț, unde, în noiembrie 2020, a avut loc una dintre marile tragedii ale sistemului sanitar românesc: pacienții au ars de vii la terapie intensivă.

Secția nu avea avize de la DSP, hidranții nu funcționau, sistemul de ventilație era inexistent, instalația electrică era din anii 70 și electricienii angajați nu aveau avize de la Autoritatea pentru Reglementare în Energie.

Toate acestea s-au desfășurat sub ochii celor 8 manageri pe care i-a avut spitalul în 12 luni, toți numiți politic și fără concurs.

”Totul negru, totul ars. Un loc unde bolnavii s-au dus să-și găsească salvarea și au primit moarte în chinuri groaznice. Măștile de oxigen le-au ars pe fețe, cearceafurile le-au topit trupurile, fumul negru le-a intrat în plămâni și a luat locul ultimei lor guri de aer.

S-a întâmplat la ATI, unde ar fi trebuit să fie cele mai performante aparate, circuite și protocoale. Proceduri și verificări care să prevină astfel de tragedii. În primăvară am reluat filmările pentru “România, te iubesc”. Am mers la Spitalul din Neamț. Am descoperit o instituție care ani de zile a fost infestată de numiri politice, sfâșiată de contracte dubioase și întinsă până la rupere de improvizații. Problemele de acolo se regăsesc, sub diverse forme, în mai toate spitalele mari din România.” - spune jurnalistul Paul Angelescu.

