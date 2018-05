Eurovision 2018. The Humans reprezintă România astăzi, în a doua semifinală

facebook.com/pg/TheHumansSounds

Eurovision 2018. Trupa The Humans, reprezentanta României la Eurovision 2018, va intra, joi, în a doua semifinală, pentru un loc în finala concursului muzical internațional, care va avea loc pe 12 mai. Românii vor intra în concurs cu numărul 2.

Eurovision 2018, The Humans. În cea de-a doua semifinală, Rusia va reveni în competiţie, după ce reprezentantei acestei ţări i-a fost interzisă prezenţa la Eurovision 2017, ce a avut loc la Kiev, în contextul conflictului Rusia-Ucraina.

"Am primit reacţii extraordinare după repetiţii şi numeroase mesaje de încurajare din partea românilor de pretutindeni. Ne bucurăm că mesajul nostru a ajuns în sufletele lor şi ale celorlalţi fani Eurovision, emoţiile lor ne-au încărcat cu energie pozitivă şi optimism înainte de seara cea mare. Suntem pregătiţi 110% şi vom da totul pentru România pe scenă", au declarat membrii The Humans.

În urma concursului de joi, vor fi alese 10 finaliste care se vor alătura în finala de sâmbătă primelor 10 alese marţi noaptea, de către juriul de specialitate şi public.

Țările calificate din start, așa numitele ‘Big 5’, sunt cele fondatoare: Germania, Italia, Marea Britanie, Franţa şi Spania. Şi desigur, Portugalia, fiind vorba de ţara câştigătoare de anul trecut şi care găzduieşte concursul de muzică, potrivit Agerpres.

Franţa este reprezentată de Madame Monsieur, cu "Mercy", Germania, de Michael Schulte, cu "You Let Me Walk Alone", Italia, de Ermal Meta şi Fabrizio Moro, cu "Non Mi Avete Fatto Niente", Spania - Amaia y Alfred, cu "Tu Canción", Marea Britanie - SuRie, cu "Storm" şi Portugalia- Cláudia Pascoal, cu "O Jardim".

A doua semifinală Eurovision 2018, lista și ordinea celor 18 piese înscrise în concurs.



1. Norvegia: Alexander Rybak - That's How You Write A Song



2. România: The Humans – Goodbye



3. Serbia: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca



4. San Marino: Jessika featuring Jenifer Brening - Who We Are



5. Danemarca: Rasmussen - Higher Ground



6. Rusia: Julia Samoylova - I Won't Break



7. Moldova: DoReDoS - My Lucky Day



8. Olanda: Waylon - Outlaw In 'Em



9. Australia: Jessica Mauboy - We Got Love









10. Georgia: Ethno-Jazz Band Iriao - For You







11. Polonia: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up



12. Malta: Christaelle - Taboo



13. Ungaria: AWS - Viszlát Nyár



14. Letonia: Laura Rizzotto - Funny Girl



15. Suedia: Benjamin Ingrosso - Dance You Off



16. Muntenegru: Vanja Radovanović - Inje



17. Slovenia: Lea Sirk - Hvala, ne!



18. Ucraina: MELOVIN - Under The Ladder

10 dintre aceste piese se vor alătura, sâmbătă, primelor 10 melodii alese marţi noaptea, de către juriul de specialitate şi public, anume reprezentanţii următoarelor țări:

1. Albania - Eugent Bushpepa, cu "Mall",

2. Austria - Cesár Sampson, cu "Nobody But You",

3. Bulgaria- EQUINOX, cu "Bones",

4. Cipru - Eleni Foureira, cu "Fuego",

5. Republica Cehă - Mikolas Josef, cu "Lie To Me",

6. Estonia - Elina Nechayeva, cu "La Forza",

7. Finlanda - Saara Aalto, cu "Monsters",

8. Irlanda - Ryan O'Shaughnessy, cu "Together",

9. Israel - Netta, cu "Toy",

10. Lituania - Ieva Zasimauskaite, cu "When We're Old".

