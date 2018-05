Eurovision 2018 prima semifinală. Lista celor 19 țări participante, marți

eurovision

EUROVISION 2018. 19 țări, printre care Irlanda și Israel - marea favorită de anul acesta - își dispută marți prima semifinală din cadrul concursului Eurovision, relatează luni EFE.

EUROVISION 2018 PRIMA SEMIFINALĂ. Doar zece dintre acestea vor ajunge în marea finală de la Lisabona, prevăzută pentru sâmbăta viitoare, informează Agerpres.ro

Țările calificate din start, așa numitele 'Big 5', sunt cele fondatoare: Germania, Italia, Marea Britanie, Franţa şi Spania.

Şi desigur, Portugalia, fiind vorba de ţara câştigătoare de anul trecut şi care găzduieşte concursul de muzică.

Restul participanţilor la acest concurs muzical, cel mai popular de pe continent, vor trebui să convingă publicul şi juriul în cele două semifinale.

Eurovision 2018. Din cele două - prima marţi, iar a doua joi - vor rezulta zece aspiranţi la trofeul pentru care se vor înfrunta în mare finală din complexul Altice Arena din Lisboa.

Ordinea intrării în scenă a fost stabilită prin tragerea la sorţi în ianuarie, astfel încât în prima semifinală sunt aşteptaţi să cânte reprezentanţii Irlandei, ţara cu cele mai multe trofee Eurovision (în total şapte) şi Israelului, marea favorită de anul acesta cu piesa 'Toy', interpretată de Netta Barzilai.

Prima semifinală Eurovision 2018, lista și ordinea celo 19 piese înscrise în concurs.

1. AZERBAIDJAN - Aisel "X My Heart"

2. ISLANDA - Ari Ólafsson "Our Choice"

3. ALBANIA - Eugent Bushpepa "Mall"

4. BELGIA - Sennek "A Matter Of Time"

5. CEHIA - Mikolas Josef "Lie To Me"

6. LITUANIA - Ieva Zasimauskaitė "When We're Old"

7. ISRAEL - Netta "TOY"

8. BELARUS - ALEKSEEV "FOREVER"

9. ESTONIA - Elina Nechayeva "La Forza"

10. BULGARIA - EQUINOX "Bones"

11. MACEDONIA - Eye Cue "Lost And Found"

12. CROAȚIA - Franka "Crazy"

13. AUSTRIA - Cesár Sampson "Nobody But You"

14. GRECIA - Yianna Terzi "Oniro Mou"

15. FINLANDA - Saara Aalto "Monsters"

16. ARMENIA - Sevak Khanagyan "Qami"

17. ELVEȚIA - ZiBBZ "Stones"

18. IRLANDA - Ryan O'Shaughnessy "Together"

19. CIPRU - Eleni Foureira "Fuego"

EUROVISION 2018 A DOUA SEMIFINALA.

În a doua semifinală de joi vor cânta reprezentanţii din Rusia, prezentă anul acesta după tensiunile diplomatice de anul trecut cu Ucraina; Australia, Danemarca, Norvegia, Republica Moldava, România, San Marino, Olanda, Ungaria, Georgia, Malta, Polonia, Letonia, Slovenia, Muntenegru, Serbia, Suedia şi Ucraina.

Gala de marţi seara este primul eveniment al concursului Eurovision care şi-a deschis porţile duminică, ziua în care delegaţiile ţărilor participante au păşit pe "covorul albastru", desfăşurat alături de râul Tajo.

