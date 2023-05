Elevii de la Colegiul Lazăr au sărbătorit Ziua Europei prin momente artistice dedicate fiecărui stat UE. ”Am fost perfecți!”

Elevii s-au mobilizat și au pregătit momente artistice specifice fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

Întreaga Uniune Europeană s-a regăsit marți în curtea Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București. Elevi din 27 de clase ale liceului au îmbrăcat hainele tradiționale din fiecare țară a Uniunii, inclusiv România.

După care au încercat, prin cântece și dansuri, să îi transporte pe privitori prin toată Europa.

Elevii s-au documentat, după care și-au făcut singuri recuzita, costumele și coregrafia. În unele cazuri, pregătirile au durat câteva luni.

”Am reprezentat Belgia și nu știu dacă multă lume știe, dar mitul ștrumfilor din Belgia vine, așa că m-am costumat în ștrumf".

”Am avut Olanda, ne-am descurcat foarte bine zic eu, am avut toți energie, am fost pe energie, am fost perfecți!".

”Deși pare un moment scurt, e multă muncă”

”Ne-am luat inspirația din mai multe surse și ne pregătim de mult timp, cam de 4-5 luni, deși pare un moment scurt, e multă muncă. Sunt detaliile care trebuie lucrate”.

”Ne e foarte greu să trecem peste sărbătorea din liceu pentru că înseamnă foarte mult pentru noi, dar la nivel internațional cred că e un moment în care să stăm să ne gândim la lucrurile care ne unesc, pentru că până la urmă, asta am făcut și noi cu serbarea asta".

La final, elevii au fost jurizați de profesorii din liceu.

Ionela Neagoe. director Colegiul Național Gheorghe Lazăr: ”Punctează creativitate, implicarea dirigintelui, cât de reprezentative au fost momentele. Întreaga clasă își aduce contribuția, fiecare elev joacă un rol. Tot ce se întâmplă este creativitatea lor, cum își imaginează un scenariu, muzica, mișcările, inclusiv implicarea dirigintelui este importantă".

Spectacole asemănătoare s-au organizat în mai multe licee din țară.

