Echitația face minuni pentru copiii cu probleme. ”Avea fobie la cai, la orice. A doua oară nu-l mai puteam da jos”

Sport nobil, echitația câștigă tot mai mult teren în România. De la începători până la avansați, numărul celor care iau astfel de lecții s-a triplat în ultimii ani. Cele mai multe ședințe sunt destinate copiilor.

Și asta pentru că îi ajută să se dezvolte armonios, să capete încredere în ei și să devină mai sociabili.

În plus, sunt și centre de agrement care oferă hipoterapie pentru copiii care au diferite deficiențe. Rezultatele se văd după fiecare serie de ședințe.

”Spatele drept, da, tragi umerii și te uiți peste căluț în față, da. Nu te uiți nici jos, nici în coama calului. Bravo! Bravo!”.

Așa începe antrenamentul la acest centru de călărie, aflat la câțiva kilometri de București. La numai 4 ani, Adelina s-a împrietenit răpit cu Panty.

Adelina, fetiță de 4 ani: ”Îmi place că am ore de antrenament. Facem trap și mersul cu calul, cum mergem, cum să ținem mâinile”.

Copiii vin cu încântare la cursuri și devin tot mai curajoși și încrezători. O ședință cu instructor începe de la 90 de lei.

”Cătălin Nistor, instructor: Oscar este vedeta noastră, este un cal frezian, este și dresat, ceea ce îl face și mai docil.

Reporter: Este preferatul copiilor Oscar?

Cătălin Nistor: Da, dar îl folosim mai mult pentru avansați”.

Și asta pentru că este un cal puternic, pe care copiii cu greu îl pot struni.

Însă la centru există și cai de o rară blândețe, folosiți în hipoterapie. 40 de copii cu diverse deficiențe vin aici de două ori pe săptămână.

Cristina Dumitrașcu, terapeut: ”Am avut un copil care avea fobie de muște, fobie de soare, fobie de cai, fobie de orice și, ușor, ușor am reușit să îl urcăm pe cal până la urmă. A doua oară când am venit nu am mai putut să îl dăm jos de pe cal”.

La Aiud, în județul Alba, soții Balogh, ea logoped, el psihoterapeut, folosesc 8 cai special dresați pentru a-i ajuta pe micii călăreți să își depășească problemele.

”Reporter: Ți-a fost dor de Betyard?

Fetiță: Da. Uite.

Reporter: Și de cai?

Fetiță: Da”.

Manejul este o provocare pentru fiecare copil.

”5,6, 7, 8 și 9 și 10. Foarte bine”.

Soții Balogh au început să țină astfel de lecții în urmă cu 10 ani, iar acum abia fac față cererii.

Ședințe de terapie cu cai special dresați

Csilla Balogh, hipoterapeut: ”Sunt foarte mulți copii care au nevoie pe parte emoțională de această terapie, dar și de acest sport, îi ajută foarte mult”.

”Hai s-o mângâiem pe Xena. Uite ce păr moale are, vezi? Uite, asta este coama ei. Și când tremură așa, se apară de muște, știi?”.

Și la acest complex de agrement, de lângă Oradea, pe lângă activitățile recreative, au loc ședințe de terapie cu ajutorul cailor special antrenați.

Alina Silaghi, proprietara unui complex de agreement: ”Caii trebuie să fie desensibilizați într-un mod mai accentuat decât caii folosiți strict pentru echitație. În sensul că copiii cu diverse dizabilități pot să aibă reacții diferite: să țipe, să-i lovească. Iar calul trebuie să nu reacționeze la astfel de stimuli”.

Terapia asistată de cai are efecte benefice în cazul copiilor cu autism, sincrom Down sau tulburări de anxietate ori depresie.