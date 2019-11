Drifturi pe o pistă dezafectată a aeroportului din Iași. Demonstrațiile unei fete de 16 ani

Show de senzaţie la Iaşi cu maşini tunate, anvelope arse şi mult fum.

Studenţii facultăţii de Mecanică din Iaşi au reuşit să organizeze un concurs de drifting, iar timp de două zile pasionaţii de automobile cu mulţi cai putere şi-au dat întâlnire pe o pistă dezafectată a aeroportului.

Demonstraţiile de drift au încins atmosfera, iar adrenalină a fost la cote maxime. Vechea pistă a aeroportului din Iaşi a fost locul perfect unde motoarele au putut fi turate la maximum de cei 16 piloţi înscrişi la eveniment. Printre cei mai tineri se numără şi Natalia din Satu Mare - un copil-minune al pilotajului feminin din România în vârstă de numai 16 ani.

Natalia Iocsak-pilot: ”Am un frate mai mare care a început cu raliul şi eu am început de la 9 ani. Am descoperit şi alt sport, driftul. Nu am avut experienţa, făceam doar ce ştiam eu. Mă simt norocoasă şi sunt foarte curajoasă. Nu mi-e frică şi îmi place mult adrenalina”.

La toate evenimentele şi competiţiile, adolescenta este însoţită de tatăl ei care o urmăreşte cu emoţie de fiecare dată când este pe pista.

Ioan Iocsak, tatăl fetei: ”Ne-am obişnuit şi a venit de la sine sportul. Întotdeauna emoţiile sunt până nu iese afară, se pot întâmpla multe lucruri dar ne-am obişnuit, inima e tare. O susţinem financiar şi moral".

Evenimentul a fost susţinut şi de mari campioni - aşi în motoare şi drifting.

Călin Ciortan, campion naţional: ”Îmi place iniţiativa studenţilor. Încercăm să aducem cât mai mulţi adepţi şi să îi învăţăm că acest lucru se face doar în spaţii special amenajate. Cu un pic de talent şi iniţiativă, momentul în care, cum spunem noi, suntem de-a latul, ai o altă trăire şi e şi o chestie de distracţie”.

Pe lângă competiţia de drifting a fost organizată şi o expoziţie de maşini tunate

Barliba Flavian, Preşedintele Ligii Studenţilor de la Facultatea de Mecanică: ”Tot ce vedeţi aici e muncă voluntară, organizată de studenţii facultăţii şi facem asta de ceva anişori. Anul acesta am avut 16 piloţi”.

Evenimentul se află la a 11-a ediţie .