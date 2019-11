Filmul incidentului în care o macara a căzut peste o mașină cu 4 oameni, în București

Incident șocant în centrul Bucureștiului: o macara de zeci de tone, folosită la demolarea unei clădiri, s-a prăbușit peste două mașini aflate în trecere, lângă Palatul Telefoanelor.

Într-una se aflau 4 persoane, care au ajuns la spital, iar șoferul este în stare critică. În cealaltă, era un bărbat care a scăpat teafăr, pentru că tocmai ce coborâse ca să ia o farfurie cu colivă din portbagaj.

Accidentul s-a produs pe strada Matei Millo, foarte aproape de Calea Victoriei. Strada este intens circulată, iar pe şantier se aflau mai mulţi muncitori care demolau clădirea din spatele Palatului Telefoanelor. Firma care operează şantierul folosea două macarale ca să protejeze strada de bolovani şi moloz, însă una dintre ele s-a răsturnat exact peste maşină unor tineri.

Îngroziţi, trecătorii s-au grăbit să-i ajute pe cei prinşi în maşină. La faţa locului au ajuns pompierii şi echipajele smurd.

Mihai Duminică - pompier ISU B-If: "Au fost 4 victime, 3 cu leziuni minore, una mai grav şi am acţionat cu utilaje de descarcerare. Mai grav era şoferul. Iniţial, am fost nevoiţi să stabilizăm macaraua pentru că exista pericolul să se prăbuşească."

Citește și Momentul în care autobuzul Otokar a fost scos din Dâmbovița cu o macara. VIDEO

Un utilaj folosit de muncitorii companiei de apă şi canal aflat în aceeaşi zonă, a făcut poate diferenţa între viaţă şi moarte, întrucât macaraua a lovit mai întâi acest utilaj cu şenile şi apoi a lovit şi maşina victimelor.

Pe de altă parte acest bărbat a fost şi el în pericol de moarte întrucât parcase maşina pe aceeaşi direcţie, în care s-a prăbuşit mormanul de fier. Locul impactului a fost exact pe locul şoferului, de unde tocmai coborâse.

Șofer: Am venit amândoi de aici, că e sens unic. El a oprit în faţa mea. Eu aveam loc de parcare aici, dar era ocupat aşa că am venit până în colţ şi am zis să o parchez acolo să iau coliva şi să mă duc la biserică. Cum m-am dat jos, a căzut macaraua.

Reporter: Imediat?

Șofer: Da, în 25 de secunde. Cum e posibil ca o macara de tonajul ăsta să fie la 3 metri de trotuar? Şi ne-au omorât cu praful cu mizeria, uite ce e pe maşina mea.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă şi urmează să stabilească cine se face vinovat. La faţa locului a venit şi primarul sectorului 1 care susţine că şantierul funcţiona cu toate aprobările şi că a verificat toate măsurile de protecţie luate.

Pe de altă parte, reprezentanţii societăţii care se ocupă de demolare nu au oferit până acum un punct de vedere. Iată însă cum răspund muncitorii de pe şantier.

Dintre răniţi, în starea cea mai gravă este şoferul, care a fost operat la Spitalul Universitar.