Parchetul a început cercetările în cazul macaralei părbușite peste 2 mașini în Capitală

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a început cercetările în cazul macaralei prăbușite sâmbătă peste două mașini în Capitală, incident în urma căruia șoferul unuia dintre autoturisme a ajuns în stare gravă la spital.

Soferul, în vârstă de 30 de ani, se află în continuare în stare critică.

Muncitorii de pe șantierul în lucru au fost audiați, însă firma care i-a angajat a refuzat să ofere vreo reacție în urma incidentului.

Comunicatul Parchetului:

"Cu privire la evenimentul înregistrat ieri, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, distrugere, neluarea și respectiv nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

În cauză au fost cooptați specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă București, Inspectoratului de Stat în Construcții, precum și ai Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat.

A fost efectuată cercetarea la fața locului, de către specialiști criminaliști și polițiști ai Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, până în prezent fiind audiate mai multe persoane", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

O macara de zeci de tone, folosită la demolarea unei clădiri, s-a prăbușit peste două mașini aflate în trecere, lângă Palatul Telefoanelor.

Într-una se aflau 4 persoane, care au ajuns la spital, iar șoferul este în stare critică. În cealaltă, era un bărbat care a scăpat teafăr, pentru că tocmai ce coborâse ca să ia o farfurie cu colivă din portbagaj.

Firma care operează şantierul folosea două macarale ca să protejeze strada de bolovani şi moloz, însă una dintre ele s-a răsturnat exact peste maşină unor tineri.