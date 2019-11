Drama unei văduve cu șase copii, din Vaslui: dată afară din casă și rămasă fără bani

O femeie cu şase copii mici, rămasă văduvă în urmă cu o lună, după un accident nefericit, încearcă să-şi menţină curajul, deşi familia abia o duce de pe azi pe mâine.

Locuieşte în Vaslui şi trebuie să se descurce, şapte suflete cu 1.000 de lei pe lună. Ca şi cum n-ar fi de-ajuns moartea soţului şi sărăcia, socrii au dat-o afară din bordeiul unde abia-şi duceau zilele. O vecină de peste drum şi-a făcut milă şi i-a lăsat pe copii şi mama lor să locuiască temporar într-o căsuţă.

Impresionaţi de drama acestei familii, sătenii încearcă şi ei să-i ajute, cum pot.

De când i-a murit bărbatul, în urma unui şoc anafilactic declanşat de înţepătura unei insecte, lacrimile nu se mai usucă pe obrajii femeii.

La doar 32 de ani a rămas văduvă, cu şase copii.

Neputincioasă în faţa greutăţilor, nu mai are nici casă, pentru că locuinţa modestă unde au stat până la moartea soţului, a rămas rudelor bărbatului.

Un localnic s-a milostivit de ea şi de copii şi le-a pus la dispoziţie tempora, o casă cu două camere. Iar preotul satului îi ajută cu haine, încălţăminte şi mâncare.

Mihai Paraschiv, preot paroh: "Am 4 copii acasă, dar atâta tristeţe nu am văzut niciodată. Nu ştiu care e primul ajutor: cel material sau cel afectiv. Nu au casă, aici stau într-o casă primită temporară. E singură cu 6 copii, nu are alt ajutor, trăiesc cu 1.000 lei. Nu ştiu cine poate trăi cu 1.000 lei pe lună. Azi, copii nu au ieşit pentru că nu au şosete."

Nevoile familiei sunt imposibil de rezolvat peste noapte. În plus, atât mama cât şi copiii, 3 fete şi 3 băieţi,

sunt profund afectaţi de pierderea tatălui.

Dorina Tipa, mama copiilor: "Nu mă mai gândesc la sărbători, la mâncare, la nimic. Aş vrea, dar nu ştiu cum să fac. El a murit la pădure, când lucra. Acum e foarte greu. Aici am venit din mila unei vecine."

Copiii merg la şcoală sau la grădiniţă, dar abia au cu ce se îmbrăca. Îşi doresc în primul rând rechizite, abia apoi jucării.

Localnic: "Drama prin care trec aceşti copii şi mama lor ne lasă fără cuvinte. Nu putem fi indiferenți în această situaţie. Oamenii cu suflet şi cu bani trebuiie să ajutăm să le facem viaţa cum ar trebui să fie.

Sătenii vor încerca să pună mâna de la mâna ca să ridice o casă pentru cei şase copii.