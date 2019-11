Întâmplare incredibilă în cazul "blocului morţii". Cum a supravieţuit un pensionar

Întâmplare incredibilă într-un bloc din Timișoara, vecin cu cel în care doi copii și mama unuia dintre ei au murit după ce o firmă de deratizare a folosit substanțe toxice, cumpărate de pe piață neagră.

În timp ce zeci de persoane erau evacuate și din acest imobil și duse la spital, un pensionar a stat liniștit în apartamentul sau în toate cele trei zile.

Omul spune că habar nu avea de cele întâmplate și că a dormit și s-a uitat la televizor. În plus, cum avea aprovizionarea făcută, nu a fost nevoie să iasă din casă.

Blocul de pe strada Vaida Voievod, aflat lângă cel al morții, din stradă Mioriței, a fost evacuat, culmea, de două ori, însă bărbatul și-a văzut liniștit de treabă.

Spune că a a auzit că a bătut cineva la ușă în ambele seri, dar nu a vrut să răspundă crezând că este administratorul blocului și îl deranja.

Constantin Bondoc, locatar: „Am crezut că-i administratora și știu că-s la zi și era deranjant pentru că pe la 9- 9:30 eu sunt pensionar și sunt mai relaxat”

Autoritățile au considerat că și acest bloc, vecin cu cel al morții, este în pericol pentru și aici un apartament a fost deratizat cu aceeași substanță letală. Însă, spune omul, în toate cele trei zile de coșmar, despre care nu știa nimic, s-a uitat liniștit la televizor și a dormit.

Reporter: „Dar la televizor nu v-ați uitat?”

Constantin Bondoc, locatar: „Ba da, dar nu am știu că e afectat și blocul asta,nu m-am panicat”.

Reporter: „Dar pompierii au bătut la ușa la dumneavoastră?”

Constantin Bondoc, locatar: „Practic nu am știut. Am stat în casă, am dormit, la televizor și nu am avut probleme.”

Abia ieri bărbatul a ieșit din casă. A rămas fără pâine și a fost nevoit să meargă până la magazin când a găsit ușa blocului închisă cu sigiliu. A bătut la ușă și, până la urmă, agentul de poliție care păzea intrarea i-a deschis.

Reporter: „Când ați deschis ușa polițistul ce a zis?”

Constantin Bondoc, locatar: „A rămas surprins, credea că e blocul gol. M-a trimis cu o ambulanță la policlinică. Mi s-au făcut analize ficat, sânge, inima și m-a găsit bine.”

Autoritățile spun că echipe mixte au bătut la fiecare ușă în parte și au verficat fiecare apartament.

ISU Timiș: „S-a efectuat și verificarea din exterior, pentru identificarea apartamentelor în care ar mai exista persoane. La fața locului au fost angrenate forțe și mijloace considerabile pentru gestionarea situației, atât în interior, cât și în exterior.”

În plus, spun autoritățile, polițiștii au asigurat paza clădirii zi și noapte și nu ar fi văzut vreo urmă de lumină în clădire. Și totuși, cumva, un om a rămas în imobil și nimeni nu știa acest lucru.

Aseară, locatarii s-au întors în case în blocul aflat în vecinătatea celui în care doi copii

și mama lor au murit. Autoritățile au stabilit că nu mai reprezintă un pericol pentru sănătate dar oamenii au rămas cu frică.