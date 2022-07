Dramă bizară pentru un top model român. Soția sa, rusoaica Sofia, a murit după ce a căzut de la etaj, în Istanbul

Moartea Sofiei a fost anunțată chiar de către soțul ei, orădeanul Istvan Sarkozy, top model internațional de succes.

„Sofia, nu pot descrie în cuvinte cât de mult ai însemnat pentru mine și că ai fost tot ce m-a făcut să merg înainte, motivația mea, motorul meu pentru viață, ai fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, iar acum ai plecat pentru totdeauna, m-ai părăsit aici în lacrimi și cu inima frântă. Drum bun spre cer îți doresc, draga mea soție minunată!”, a scris Istvan pe pagina sa de Facebook, pe care și-a pus și o fotografie de profil în doliu.

Românul a lăsat și un link din presa turcă, ce prezintă informații destul de lapidare despre moartea unei tinere, în urma unei căzături de la etaj, la un hotel din Istanbul.

Citește și: Un român din Marea Britanie a fost filmat în timp ce căra cadavrul unei tinere cu un tomberon. GALERIE FOTO

Sofia are 23 de ani, ca și soțul său român, cu care s-a cunoscut în timpul prezentărilor de modă, tânăra fiind, de asemenea, fotomodel de succes.

S-a căsătorit cu Istvan Sarkozy la Oradea

Născută în Vladivostok, Sofia s-a căsătorit cu Istvan Sarkozy pe 24 februarie 2022, chiar de Valentine’s Day, la Oradea, scrie Bihon.

Facebook/ Istvan Sarkozy

O amară concidență face ca cei doi să se fi cunoscut și îndrăgostit tot la Istanbul, acolo unde Sofia a murit acum într-un mod care rămâne a fi elucidat de către autoritățile turce.

Este inevitabil însă un semn de întrebare, din moment ce morțile cauzate de căzături de la etaj sunt extrem de frecvente în Rusia lui Putin.

Citește și: Presa rusă: Nikolai Patrușev, considerat succesorul lui Putin, ar fi fost otrăvit

„Am văzut-o pe Sofia pe stradă, era în fața mea și a unui prieten, împreună cu prietena ei. Am îndrăznit să-i cer o țigară fiindcă tutungeriile din Istanbul se închideau foarte repede, pe la 5, în Istanbul. Mi-a dat două țigări și m-a surprins. Am zis că poate ea e cea pe care o așteptam. Am început să comunicăm , am invitat-o în oraș. De atunci suntem nedespărțiți, am tot revenit în România, chiar dacă pentru Sofia obținerea unei vize e mai greoaie fiindcă e rusoiacă. Și fiindcă am realizat că vrem să fim împreună pentru totdeauna am decis că e momentul să ne căsătorim. A fost totul natural. Pur și simplu ne-am dat seama că asta ne dorim”, povestea Istvan despre cum a cunoscut-o pe Sofia, pentru presa locală.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , , , Dată publicare: 20-07-2022 14:33