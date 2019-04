Dragnea: De Paște stau cu Irina, cu familia. O să avem pe masă produse româneşti

Agerpres

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că va petrece sărbătorile pascale în familie şi îşi propune să aibă pe masă numai produse româneşti.

"De sărbători stau cu Irina, cu familia. De data asta în toată sărbătoarea Paştelui, acum sunt în post, în prima zi de Paşte, a doua zi, a treia, o să avem pe masă numai produse româneşti. Nu o să am roşii aşa-zis proaspete, dar am roşii în bulion făcute de noi acasă, în rest, numai produse româneşti şi o să stau, o să încerc să mă bucur de linişte şi de cei dragi. Vreau să le doresc tuturor românilor un Paşte foarte, foarte liniştit, să fie cât pot ei să fie de fericiţi, de bucuroşi, să se bucure de prieteni, de familie şi să nu uite că ţara asta are totuşi un potenţial extraordinar de mare şi totuşi este o ţară stabilă, care poate asigura venituri mari pentru români şi o viaţă foarte bună. Paşte fericit tuturor!", a afirmat Liviu Dragnea joi, la Antena 3, conform Agerpres.

