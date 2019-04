Dragnea: ”Nici eu nu am fost niciodată de acord să se amnistieze faptele de corupţie”

Agerpres

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seară, că întrebările anunţate de preşedintele Klaus Iohannis pentru referendum au o aprobare cvasi-unanimă în populaţie şi nu răspund unei controverse.

Dragnea a spus că susţine atât temele, cât şi întrebările, deşi a auzit ”păreri” că acestea nu ar fi constituţionale.

”Suntem de acord, am fost de acord şi cu temele pe care le-a enunţat prima dată, am fost şi cu aceste întrebări, nu le analizăm noi din punct de vedere constituţional sau nu. Am auzit tot felul de păreri, dar nu e treaba noastră, nu suntem noi specialişti în asta. Ele au o aprobare cvasi-unanimă în populaţie şi nu răspund unei controverse care ar fi în societate pe această temă şi sunt multe voci care spun că referendumul, de fapt, el este inutil, referendumul în sine, pentru scopul prezentat public”, a declarat Liviu Dragnea, joi seară, la Antena 3, întrebat ce părere are despre întrebările anunţate de Klaus Iohannis pentru referendum, relatează News.ro.

Dragnea a reiterat ideea că referendumul este pentru şeful statului ”un mijloc prin care vrea să se implice în campania electorală pentru a ajuta partidele care sunt în jurul dumnealui”.

”S-a gândit că aşa poate să intre în campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Nu cred că-l interesează pe Iohannis acele două întrebări, efectiv nu îl interesează, el are o singură miză, indiferent de mijloace, indiferent de legislaţie, de Constituţie, să se implice să îşi ajute partidele care speră el că îl vor ajuta şi pe el în alegerile prezidenţiale. Mai mult nu prea am ce să spun despre acest referendum. Într- adevăr, s-a mişcat repede, adică i-au trebuit doi ani să nască întrebările astea, aduceţi-vă aminte că se fac doi ani”, a mai spus Dragnea.

Acesta a spus că nu are niciun fel de controversă cu preşedintele pe tema justiţiei.

”Nu e controversă, nici eu nu am fost niciodată de acord să se amnistieze faptele de corupţie”, a mai spus Liviu Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis Purtătorul a semnat decretul referitor la întrebările pentru referendum.

Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU cu privire la următoarele întrebări:

1. „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?”

2. „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”

Data referendumului este 26 mai 2019, în ziua desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European.

