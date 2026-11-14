„În această dimineaţă, în jurul orei 6:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre Calea 13 Septembrie şi Şoseaua Progresului, în care au fost implicate două tramvaie. În urma accidentului de circulaţie, un pasager în vârstă de 40 de ani a suferit vătămări corporale şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale", se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, conducătorii celor două tramvaie au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero".

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

Pe durata efectuării cercetării locului faptei, traficul rutier a fost restricţionat pe Calea 13 Septembrie, ambele sensuri de deplasare, segmentul de drum cuprins între şos. Panduri şi str. Mihail Sebastian.