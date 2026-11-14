Sunt secvențe care dezvăluie povestea unui copil crescut sub privirile întregii lumi, pregătit de la o vârstă fragedă pentru responsabilitatea coroanei britanice.

Dincolo de viața regală, Charles are și o legătură specială cu România. A descoperit țara noastră la 49 de ani și a revenit de numeroase ori, fascinat de natură și de tradițiile din Transilvania.

Regele Charles a venit pe lume în 14 noiembrie 1948, la Palatul Buckingham, fiind primul copil al prințesei Elisabeta a II-a și al prințului Philip.

Avea doar trei ani când viața lui s-a schimbat radical. După moartea bunicului său, regele George al VI-lea, și urcarea mamei pe tron, Charles a devenit moștenitorul coroanei britanice.

Camerele de filmat l-au urmărit din primii ani de viață. Familia regală permitea uneori accesul echipelor de televiziune în spațiul privat, într-o încercare de a apropia monarhia de oameni. Așa au fost surprinse imagini cu micul prinț în vacanțele de la Balmoral, la evenimente școlare sau în momentele în care își conducea părinții la plecările în vizitele oficiale.

În 1962, Charles a urmat exemplul tatălui său și s-a înscris la Gordonstoun, o școală cu un regim riguros din Scoția.

Câțiva ani mai târziu, la numai 17 ani, a plecat în Australia, unde a stat șase luni, pentru o experiență cât mai apropiată de viața unui adolescent obișnuit.

A urmat apoi Universitatea Cambridge, iar înainte de a fi învestit Prinț de Wales, în 1969, a studiat timp de un semestru și la Universitatea din Țara Galilor, unde a învățat limba galeză.

La 49 de ani venea pentru prima dată în România. Atracția sa pentru zona Transilvaniei l-a făcut să revină des și chiar să cumpere unele proprietăți. Cu o zi înainte de a fi încoronat rege al Marii Britanii, Charles și-a amintit de țara sa de suflet.