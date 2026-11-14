Riscul este redus, dar cercetările indică o asociere care nu trebuie ignorată. Medicii recomandă ca pacienții să fie informați despre simptome și să solicite imediat ajutor medical dacă observă modificări bruște ale vederii, scrie Daily Mail.

Afecțiunea se numește neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION). Aceasta apare atunci când fluxul de sânge către nervul optic, cel care transmite imaginile de la ochi la creier, este întrerupt sau redus brusc. Medicii o descriu uneori drept un „accident vascular cerebral al ochiului”.

Mai multe studii realizate de cercetători care au analizat efectele medicamentelor GLP-1 au identificat o posibilă legătură între aceste tratamente și apariția NAION.

Milioane de persoane din întreaga lume folosesc medicamente din această categorie pentru tratarea diabetului, controlul obezității și reducerea riscului de boli cardiovasculare. Numai în Statele Unite, numărul utilizatorilor este estimat la aproximativ 30 de milioane. În paralel, aceste medicamente sunt investigate și pentru o listă tot mai extinsă de afecțiuni.

Datele analizate de FDA indică un risc real, dar redus, de apariție a neuropatiei optice ischemice în rândul persoanelor care folosesc medicamente GLP-1. Deși consecințele pot fi grave pentru pacienții afectați, medicii subliniază că avertizarea nu ar trebui să îi determine pe cei cărora le-au fost prescrise aceste tratamente pentru indicații aprobate să renunțe la ele fără să discute cu medicul.

Ce este NAION și cum poate afecta vederea

Neuropatia optică ischemică anterioară non-arteritică este o leziune a nervului optic, provocată de reducerea bruscă a alimentării acestuia cu sânge.

Pacienții pot observa o încețoșare bruscă și nedureroasă a vederii, pete întunecate în câmpul vizual, pierderea parțială a vederii sau, în cazurile grave, orbire.

Simptomele persistă, de regulă, și pot duce la afectarea permanentă a vederii. Mulți pacienți observă primele semne dimineața, imediat după trezire. Afecțiunea apare mai frecvent în timpul nopții, când tensiunea arterială scade în mod natural.

Cum a identificat FDA legătura cu medicamentele GLP-1

Pe măsură ce utilizarea medicamentelor GLP-1 a crescut, în special după aprobarea Wegovy pentru tratamentul obezității, în 2021, au început să fie raportate și cazuri de NAION.

Un studiu publicat în 2024, care a inclus aproape 17.000 de pacienți trimiși la clinici de oftalmologie, a fost printre primele cercetări care au semnalat o posibilă asociere. Autorii au identificat un risc mai ridicat de apariție a afecțiunii în rândul pacienților care primiseră tratament cu medicamente GLP-1.

Pentru a evalua dacă există suficiente dovezi care să justifice o avertizare oficială, FDA a analizat mai întâi datele provenite din 126 de studii clinice randomizate și controlate, care au inclus în total 134.253 de pacienți.

Dintre aceștia, 78.217 au primit medicamente GLP-1, iar 56.036 au primit placebo sau alte tratamente, pentru comparație.

Rezultatele au arătat că, în medie, incidența anuală a NAION a fost de:

6,4 cazuri la 100.000 de persoane în rândul celor care au luat medicamente GLP-1;

3,8 cazuri la 100.000 de persoane în grupul care a primit placebo sau alte medicamente.

Diferența corespunde unui surplus de aproximativ 2,6 cazuri la 100.000 de pacienți pe an în cazul tratamentelor GLP-1.

FDA a realizat și o analiză separată, folosind date din propriile programe de monitorizare a siguranței medicamentelor după aprobarea acestora.

Cercetătorii au comparat frecvența cazurilor de NAION în rândul persoanelor cu diabet de tip 2 care au început tratamentul cu medicamente GLP-1 cu cea observată la pacienții care au primit alte două categorii de medicamente utilizate în tratarea diabetului.

Comparația cu inhibitorii DPP-4, medicamente care împiedică descompunerea GLP-1 produs în mod natural de organism, a indicat următoarele rezultate:

32 de cazuri de NAION la 100.000 de pacienți pe an în rândul celor care au utilizat medicamente GLP-1;

26 de cazuri la 100.000 de pacienți pe an în rândul celor tratați cu inhibitori DPP-4.

Așadar, diferența a fost de aproximativ șase cazuri suplimentare la 100.000 de pacienți pe an.

Ce trebuie să facă pacienții care folosesc Ozempic și alte medicamente GLP-1

Potrivit autorului analizei, Ziyad Al-Aly, epidemiolog clinician la Universitatea Washington din St. Louis, dovezile disponibile indică o asociere probabil reală între medicamentele GLP-1 și NAION. Această concluzie este susținută atât de cele două analize ale FDA, cât și de studiile independente bazate pe date din practica medicală și de evaluările separate realizate de autoritățile americane și europene.

Cu toate acestea, numărul total de persoane care ar putea dezvolta această reacție adversă rămâne redus. Medicii consideră că avertizarea trebuie privită ca o informație importantă pentru pacienți și personalul medical, nu ca un motiv de panică.

Medicii sunt sfătuiți să discute despre acest risc înainte de prescrierea unui medicament GLP-1. Pacienții trebuie să cunoască simptomele NAION și să știe cum să le recunoască. Orice problemă bruscă de vedere trebuie evaluată imediat de un medic. Nu este recomandat să se aștepte dispariția simptomelor, deoarece afecțiunea poate provoca leziuni permanente.