Două fetițe au scăpat miraculos cu viață, în timp ce tatăl lor a murit după ce a produs un accident feroviar, în Bistrița

Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața și două fetițe sunt în stare gravă, după un groaznic accident feroviar, în comuna bistrițeană Rebrișoara.

Bărbatul aflat la volan nu s-a asigurat la trecerea peste calea ferată, iar mașina în care se aflau și cele două fiice - de cinci și de șase ani - a fost lovită din plin de un tren de marfă. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Semnul de circulație amplasat la trecerea peste calea ferata îl obliga pe bărbat să oprească mașina.

Nu se știe din ce motiv, acesta nu a respectat indicatorul, așa că vehiculul a fost lovit de un tren cu patru vagoane care transporta piatră.

Localnic: ”De acolo cum treci rampa i-a lovit, noi am ajuns dar nu am putut să facem nimic, trenul nu a venit tare, am auzit bubuitura”.

Localnică: ”Am auzis sunând, numai, poc! La rampa aceea nu e cu barieră și trebuia să aștepte. Poate nu a avut răbdare și s-a băgat”.

Localnic: ”Cred că nu a văzut, nu e luminată bine și l-a luat în plin”.

Mașina a fost târâtă de pe șine 250 de metri. Bărbatul nu a avut nicio șansă în urma impactului devastator.

”Ajutați-o, că nu e moartă”

Ciprian Buta, comisar șef Poliția Rutieră Bistrița Năsăud: ”Conducătorul auto nu a respectat semnificația indicatorului, stop la trecerea de nivel de cale ferată, a fost surprins și accidentat de trenul care transporta marfă. În urma accidentului conducătorul auto a decedat”.

Cele două fetițe au scăpat miraculos. Erau inconștiente când au venit salvatorii, dar și-au revenit după ce au fost scoase dintre fiare. Au fost transportate de urgență la Spitalul Județean din Bistrița.

Localnic: "Fetița mare era prinsă în partea dreaptă, prinsă, răsuflă, am zis ”ajutați-o, că nu e moartă”. Una micuță era între scaune, căzută jos în partea stângă de banchetă”.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistrița Năsăud: ”Echipajele de intervenție au procedat pentru stabilizarea celor două fetițe și extragerea lor, au fost nevoite să îndepărteze mai multe elemente de caroserie pentru a le putea extrage”.

Aproximativ o oră și jumătate a fost blocată circulația feroviară. Polițiștii au început o anchetă în acest caz pentru a stabili cum s-a produs tragicul accident.