Două familii cu 5 copii din Botoșani au rămas fără casă de sărbători. ”Ce flăcări mari erau!”

Nouă suflete din județul Botoșani au rămas marți seară fără un acoperiș în pragul iernii, după ce casa în care locuiau a ars aproape complet. Totul ar fi pornit de la un jar căzut din sobă, iar flacările s-au extins cu repeziciune și la celalalte camere.

Cei aflați înăuntru, printre care și cinci copii, au reușit să iasă singuri, fără să fie răniți.

Incendiul a avut loc marți seară în comuna Dersca. În casa care a luat foc locuiau două familii, în total patru adulți și cinci copii cu vârste între 1 și 12 ani.

Pentru că se însera, au hotărât să facă focul în sobă, dar l-au lăsat nesupravegheat și au plecat în altă camera. Jarul căzut a aprins materialele textile din apropiere, iar flăcările au cuprins întreaga camera, iar mai apoi s-au extins la acoperiș.

Cei aflați în locuință au reușit să iasă la timp și au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Din păcate, pompierii nu au mai putut salva mare lucru.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoșani: "La sosirea forțelor de intervenție la fața locului ardeau bunurile dintr-o cameră, dar și acoperișul casei, existând pericolul de propagare a flăcărilor la întreaga locuință. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Cel mai probabil, evenimentul s-a produs ca urmare a unui jar căzut din sobă".

Cele două familii locuiesc într-o zonă izolată și greu accesibilă, așa că pompierilor le-a fost destul de dificil să ajungă la locul intervenției.

Vecinii vor amenaja în locuință o anexă a casei care nu a ars

Puținii vecini care stau în apropiere au sărit imediat să dea o mână de ajutor până la sosirea echipajelor, dar flăcările mult prea puternice nu au putut fi potolite.

”Reporter: Cine stătea aici în camera asta?

Primar: Fiul și cu nora. Partea asta stăteau ceilalți. Nora nu a reușit să stingă. Când a intrat în cameră, deja se extinsese la tavan. Aici a ars cam tot. Da. Tot. Aici în față am reușit să salvăm o cameră și aici o bucată de cameră. În rest a ars totul. Toate lucrurile pe care le aveau în pod au ars și ele".

”Reporter: Ai văzut de acasă?

Femeie: Daaa! Ce flăcări mari erau! Eu am crezut că ard copacii ăștia… Da, pentru că era noaptea.

Reporter: Era flacăra mare?

Femeie: Mare, mare. Doamne, ce mare era! Au venit pompierii și au stins. Eu nu am știut că e casa. Am crezut că ard copacii de pe marginea drumului”.

Primarul din comună a sărit în ajutorul celor două familii și a decis ca împreună cu localnicii să ajute la finalizarea unei anexe care nu a fost afectată de incendiu pentru ca toți cei nouă să poată locui în condiții cât de cât decente de sărbători.

Mihai Cazacu, primarul comunei Dersca: "Noi ne-am mobilizat. Am pus mână de la mână și încercăm să amenajăm acolo câteva camere, iar aici, în viitor avem în plan să demolam tot și să ridicăm o căsuță nouă pentru oamenii ăștia care au rămas fără casă în prag de sărbători".

După incendiul de marți noapte, copiii proprietarilor s-au mutat la bunicii dintr-o comună vecină. Părinții au rămas să locuiască în anexa neafectată de flăcări, însă fără nici o sursă de căldură.