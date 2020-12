O bătrână din Vaslui, imobilizată la pat, a ars în casă

O bătrână din județul Vaslui a murit într-un incendiu care i-a mistuit casa.

Femeia de 84 de ani, care locuia singură, nu a avut nicio șansă, pentru că era imobilizată la pat, în urma unei boli vechi. Vecinii au sărit în ajutor și au încercat să o scoată pe proprietară din iadul de flăcări dar, din cauza văpăilor puternice, nu s-au putut apropia de locuință. În urmă cu câțiva ani, aceeași casă a fost cuprinsă de flăcări, însă atunci bătrâna a fost salvată.

Incendiul a avut loc în comuna Ștefan cel Mare, sâmbătă seară. După lăsarea întunericului, o bubuitură puternică a alertat vecinii. Speriați, oamenii au sunat la 112 după ajutor.

Vecin: „A fost explozie și flacără mare. Am încercat să sparg ușa, nu am reușit, nu am avut putere. Am ajutat cu câte o găleată de apă. M-am uitat după ea, că e vecina mea. M-am uitat după ea, dar nu am găsit-o. Nu am putut să sparg ușa.”

Vecin: „Eram în casă, când colo, aud bubuind. Apoi o flacără și s-a luat curentul. Mă uit de aici și ieșea fum, foc. După 15 min au venit pompierii și au desfăcut toată casa. De la hogeac a luat foc. Acum 7-8 ani a mai luat o dată foc, dar atunci a stins. Era o femeie cuminte, cumsecade. Au sărit primarul, oamenii de peste tot locul, la foc ce e de făcut?!”

Localnic: „Au venit pompierii și nu au mai avut ce face. Era târziu. A fost o explozie. A pocnit ceva, nu știm ce. A ars mocnit până s-au spart geamurile. În contact cu aerul, s-a aprins de tot. Era bătrână, nu se mișca, nu ieșea, stătea mai mult în casă.”

Bătrână și neputincioasă, femeia în vârstă de 84 de ani locuia singură, dar era vizitată de rude, care se asigurau că nu îi lipsește nimic.

Nepotul victimei: „Eu o mai ajutam. De la sobă. A căzut vreun jar și erau găteje pe jos.”

Vecină: „Ei veneau seara, dimineața, îi dădeau mâncare, apă. Ea nu putea să meargă. De vreun an e bolnavă și stă la pat.”

Marius Stanciu, ISU Vaslui: „La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată. După lichidarea incendiului, într-una dintre camere a fost găsit trupul carbonizat al unei persoane de 84 ani. Cauza de incendiu a fost scânteie sau jarul sărit din sobă, cu acumulare de căldură, soba fiind amplasată necorespunzător față de materialele combustibile din apropiere."

Femeia rămăsese văduvă în urmă cu mai mulți ani. Tragedia este cu atât mai mare, cu cât își pierduse și băiatul.