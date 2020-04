Dosar penal pentru un pacient cu Covid-19 care a ieșit din spital să se plimbe

Un bărbat de 36 de ani, din Târgu Mureş, care era internat în spital după ce a fost confirmat cu coronavirus, este cercetat penal după ce a plecat, marţi, din unitatea sanitară şi s-a plimbat cu maşina împreună cu fratele său.

După ce s-a plimbat circa 15 minute, pacientul s-a întors la spital.

”Astăzi, în jurul orei 12.00, am fost sesizaţi de către reprezentanţii unei unităţi medicale din Târgu Mureş cu privire la faptul că un pacient, internat în acea unitate medicală, confirmat cu COVID-19, ar fi părăsit unitatea medicală respectivă, pentru o scurtă perioadă de timp, fără a avea încuviinţarea personalului, după care a revenit. Din verificările efectuate a rezultat faptul că bărbatul respectiv, de 36 de ani, din Târgu Mureş, a părăsit incinta spitalului unde se afla internat, fără aprobarea cadrelor medicale şi s-ar fi deplasat, pentru aproximativ 15 minute, împreună cu fratele său, cu un autovehicul. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.352 Cod Penal, respectiv zădărnicirea combaterii bolilor, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, Emanuela Fărcaş.

Potrivit reprezentantei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, faţă de fratele pacientului a fost luată măsura izolării la domiciliu.