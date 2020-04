Analiză CNN: ”Nu, nu înseamnă că benzinăriile vă vor da bani ca să luați benzină”

Chiar dacă un declin istoric pentru petrol a trimis prețurile la un nivel negativ, luni, nu vă așteptați să fiți voi plătiți pentru a umple rezervorul.

Iar asta nu se va întâmpla vreodată, ca să spunem tot adevărul - precizează analiștii economici de la CNN.

Pentru prima dată au existat anumite condiții ”unice” care au condus prețurile la petrol sub 0 dolari. Și mai important, prețurile petrolului brut au un impact indirect asupra prețului de vânzare cu amănuntul pentru un litru de benzină.

Scăderea uriașă a consumului de benzină din SUA în ultimele săptămâni - apărută din cauza restricțiilor de circulație în timpul epidemiei COVID-19 - a tras în jos atât prețurile de petrol, cât și benzina, deoarece există o ofertă excesivă în ambele părți. Iar spațiul necesar pentru a stoca această ofertă în exces este mic, ceea ce a dus la prețul negativ al petrolului de luni.

Țițeiul brut nu este cel mai bun indicator al prețului cu amănuntul al benzinei. În schimb, prețurile cu ridicata ale benzinei determină ce stații de benzină vor plăti pentru benzină.

"Vânzările viitoare en gros de benzină și vânzările viitoare de petrol sunt cu siguranță legate, dar nu se influențează neapărat reciproc într-o anumită zi", a declarat Jeff Lenard, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Magazinelor Convenabile.

Chiar și viitorul en-gros al benzinei nu determină pe deplin prețul pe care o benzinărie îl va plăti pentru produsul său. Majoritatea au anumite contracte care determină prețul final, dar cu prețurile viitoare incluse.

După ce ați luat în considerare costul benzinei cu amănuntul, există toate celelalte costuri care intră în prețul pe care îl plătiți la pompă.

Administrația SUA pentru Informații Energetice estimează că, în 2019, când media pe parcursul întregului an a fost de 2,60 dolari la galon, costul mediu de transport și comercializare a fost de aproximativ 39 de cenți pe galon de gaz. Costurile și profiturile de rafinare au adăugat, în medie, 34 de cenți.

Cu volumul de benzină pompat scăzând cu jumătate sau mai mult, mulți proprietari de stații cresc marja de profit pe care o percep pe fiecare galon cu câțiva cenți, pentru a compensa scăderea accentuată a cererii.

Și există și taxele pe gaz. Taxele federale SUA pe benzină costă 18 cenți pe galon. Impozitele statului variază foarte mult de la stat la stat în SUA, de la aproximativ 14 cenți un galon în Alaska, la aproximativ 60 de cenți un galon în California. Dar, în medie, impozitele de stat adaugă încă 36 de cenți pe galon, ceea ce aduce impozitele medii pe un galon de gaz la aproximativ 54 de cenți la nivel național.

Așadar, din păcate, chiar dacă ați putea cumpăra un butoi întreg de țiței, un singur galon de gaz va costa în continuare ceva.

Ce s-a întâmplat luni pe piața petrolului. De ce s-a prăbușit prețul petrolului

Prețul petrolului a ajuns negativ luni, 20 aprilie, trăgând un semnal de alarmă la nivel mondial, deoarece nu mai exista niciun loc unde să fie stocate toate produsele petroliere brute nefolosite.

Mai exact, luni s-a întâmplat ceva bizar pe piețele petrolului: prețurile au scăzut atât de mult, încât unii comercianți au plătit cumpărătorilor să le ia petrolul. Prețul principalului punct de referință pentru petrol a Statelor Unite a scăzut cu peste 50 de dolari pe baril, până la sfârșitul zilei cu aproximativ 30 de dolari sub zero, fiind pentru prima dată când prețurile petrolului au devenit negative.

Este o consecință apărută pe piața petrolului, care subliniază dezordinea industriei, deoarece pandemia de coronavirus decimează economia mondială - se arată într-o analiză publicată de New York Times. Cererea de petrol se prăbușește și, în ciuda unor tranzacții din partea Arabiei Saudite, a Rusiei și a altor țări, pentru a reduce producția, lumea rămâne fără spații de depozitare a petrolulului pe care industria îl tot pompează - aproximativ 100 de milioane de barili pe zi.

La începutul anului, petrolul s-a vândut cu peste 60 de dolari barilul, dar până vineri a ajuns la aproximativ 20 de dolari. Prețurile au avut trend negativ - ceea ce înseamnă că oricine încearcă să vândă un baril ar trebui să plătească cumpărătorului 30 USD - iar asta ar putea fi explicat în parte din cauza modului în care este tranzacționat petrolul.

Contractele viitoare care impun cumpărătorilor să intre în posesia petrolului în luna mai expiră marți, și nimeni nu a mai dorit acest petrol, deoarece nu e loc de depozitare. În acest timp, contractele pentru livrările din iunie continuau să fie tranzacționate cu aproximativ 22 de dolari barilul, în scădere cu 16% pe zi.

„Dacă sunteți producător, piața dvs. a dispărut, iar dacă nu aveți acces la stocare, nu aveți noroc. Sistemul se prinde”, a spus Aaron Brady, vicepreședinte pentru serviciile de piață a energiei energetice la IHS Markit, o firmă de cercetare și consultanță.

Refinăriile nu doresc să transforme petrolul în benzină, motorină și alte produse, deoarece sunt foarte puține persoane care mai fac naveta sau care zboară cu avionul, iar comerțul internațional a încetinit brusc.

Petrolul este deja depozitat pe barje și în toate locațiile care pot fi identificate de companii. Așa că una dintre cele mai profitabile activități din domeniul petrolier în aceste zile este deținerea de cisterne pentru depozitare. „Comercianții au determinat creșterea și scăderea prețurilor prin speculații, speranțe, mesaje pe Twitter și o gândire doritoare”, a declarat Louise Dickson, analistă pentru piețele petroliere la Rystad Energy, o firmă de cercetare și consultanță. „Dar acum realitatea se scufundă.”

Lumea are o capacitate de stocare estimată la 6,8 miliarde de barili și aproape 60 la sută este umplută, potrivit experților în energie. Un exemplu evident în acest sens este situația di în Cushing, Okla., unde este un ”hub” critic de stocare. Acolo este livrat petrolul care se tranzacționează pe piața ”futures” din SUA. Cu o capacitate de stocare de 80 de milioane de barili de petrol, Cushing mai are doar 21 de milioane de barili de stocare gratuită, potrivit Rystad Energy, sau mai puțin de două zile de producție americană. Până în februarie, Cushing nu era umplută nici măcar până la 50 la sută. Acum, specialiștii citați de New York Times spun că va fi ”full” până în luna mai.

De asemenea, depozitarea este la limite maxime în Caraibe și Africa de Sud - iar Angola, Brazilia și Nigeria ar putea rămâne fără capacitate de depozitare în câteva zile. În comunicatul său de luni, președintele Trump a declarat că guvernul „urmărește să depoziteze până la 75 de milioane de barili” în rezerva strategică de petrol, care este folosită ca tampon în timpul crizelor și care a fost creată după embargoul petrolier din 1973-1974.

Rezerva are aproximativ 635 de milioane de barili de petrol și este echipată să stocheze încă 75 de milioane de barili. Dar această rezervă poate susține doar aproximativ 500.000 de barili pe zi.

Va fi destul de greu ca aceste probleme ale industriei de petrol să fie rezolvate. Țări precum Arabia Saudită și Rusia, ale căror economii se bazează pe petrol, reduc doar producția. Închiderea puțurilor de petrol și apoi repornirea acestora presupune o forță de muncă și echipamente scumpe. În plus, unele companii petroliere continuă să pompeze, chiar dacă pierd bani, pentru a-și plăti dobânda la datorii și pentru a rămâne în viață.

Scăderea uriașă a prețurilor de luni a fost exagerată de modul în care sunt stabilite prețurile petrolului. Când comercianții vând petrol, aceștia garantează livrarea la un moment viitor. În mod normal, diferențele de preț între petrolul pentru luna viitoare și cea următoare sunt relativ minore. Dar luni, petrolul care va fi livrat luna viitoare, sau în mai, a fost considerat, în esență, inutil.

Petrolul setat pentru livrare în iunie a scăzut, dar nu aproape la fel de mult. Țițeiul brut, valoarea de referință a prețului petrolului în afara Statelor Unite, folosită de o mare parte a lumii, al cărui contract din luna mai a expirat deja, a scăzut cu aproximativ 5%, la puțin sub 27 dolari pe baril.

Diferențele au arătat o piață „supusă unui stres extrem”, a spus Antoine Halff, un partener fondator al companiei de cercetare Kayrros. „Este un semn al dezechilibrului real”.