Doi soți din Neamț, găsiți morți în locuința lor. Bărbatul, bănuit că a ucis-o pe soția lui, apoi și-a luat viața

Anchetatorii bănuiesc că bărbatul şi-a ucis soţia şi apoi și-a luat viața. Trupurile celor doi au fost descoperite chiar de mama femeii, care locuieşte în apropiere.

Totul a ieşit la iveală, miercuri seară, când mama femeii a primit un telefon de la o nepoată care nu mai reuşea să ia legătură cu părinţii. Bătrâna s-a dus la locuinţa celor doi şi prima dată a descoperit trupul fără viaţă al fiicei sale. Pe ginere l-a găsit mort într-o anexă a gospodăriei.

Catinca Bursuc, mama victimei: „Când am ajuns acolo am strigat „Rodica, Rodica!” şi cine să răspundă, nimeni. M-am urcat pe trepte acolo şi am intrat în casă. Ea era învelită până aici cu o păturică. „Rodica, ce e cu tine?” O prind de mână, rece.”

Bătrâna a cerut ajutor unor vecini, iar un bărbat a intrat din nou în casă şi l-a decoperit și pe soțul femeii, mort.

Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al IPJ Neamţ: „Două persoane de 64 şi 70 de ani decedaţi în împrejurări ce vor fi stabilite în cadrul anchetei. Se continuă cercetările sub coordonarea procurorilor de pe lângă Tribunalul Neamţ”.

Din curtea celor doi soţi se auzeau foarte des certuri, spun vecinii, însă nimeni nu şi-ar fi imaginat că se poate ajunge la moarte de om.

Victor Pascu, vecin: „Beau în general”.

Reporter: A mai lovit-o şi altă dată pe ea?

Vecin: „Au avut probleme tot timpul”.

Reporter: Cum de s-a ajuns la crimă?

Vecin: „Nu ştiu. Au avut probleme tot timpul”.

Reporter: Ce fel de familie erau?

Vecin: „O familie necăjită. Amărâţi, vai de capul lor”.

Reporter: Ce să îl fi determinat pe el să o omoare?

Vecin: „Nu ştiu ce să zic”.

Procurorii care au preluat ancheta, aşteaptă acum raportul medicilor legişti, pentru a lămuri exact cauza morții femeii. În privința soțului ei, anchetatorii spun cu certitudine că acesta s-a sinucis.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 07-07-2022 17:45