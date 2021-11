Doi pensionari din județul Neamţ, păcăliți de escroci. S-au ales cu rate la bancă ce depășesc jumătate din pensie

Doi pensionari din județul Neamţ au căzut pradă escrocilor și acum au de plătit rate ce depășeșc jumătate din pensia lunară. Oamenii spun că nu știu ce scria pe hârtiile semnate la bancă.

Și-au dat seama ce au făcut abia când au fost sunați pentru achitarea ratelor. Polițiștii au identificat deja doi suspecți.

Unul dintre cei păcăliți are 68 de ani și locuiește în Humuleşti. Era la fântâna din sat când două persoane au coborât dintr-o mașină și i-au promis 100 de lei pe biletele gratuite cu trenul, garantate de stat pentru pensionari.

Omul a acceptat, iar escrocii l-au dus la reprezentanța unei bănci, aflată într-un magazin de bricolaj, unde l-au pus să semneze un act pentru oficializarea tranzacției. Fără să știe, pensionarul a semnat de fapt pentru un împrumut de 11.000 de lei.

Bătrân Humuleşti: „Au coborât din mașină și m-au întrebat dacă am bilete de călătorie. Am zis că am și m-am dus să iau biletele și buletinul.”

Reporter: Unde v-au dus?

Bătrân: „M-au dus direct la Suceava. A zis că merge la Suceava că nu are bani.”

A doua victimă este din comuna Brusturi. Pe bărbatul de 73 de ani, șarlatanii l-au dus la Piatra Neamţ, pe motiv că nu au bani lichizi și trebuie să-i scoată de la bancă. De această dată, 12 mii de lei este suma pe care omul a împrumutat-o fără să știe.

Bătrân Brusturi: „A oprit o mașina și a spus dacă sunt pensionar. M-au întrebat dacă am cupon de pensie. Om bătrân, nu mi-am dat seama la așa ceva.”

Reporter: Cât trebuie să plătiți?

Bătrân: „Vreo cinci milioane.”

Reporter: Pensie cât aveți?

Bătrân: „860 de lei.”

Reporter: Cum vă descurcați?

Bătrân: „Vând casa și dorm în pădure."

Au realizat că au fost păcăliți abia când un reprezentant al băncii i-a sunat și le-a cerut să achite ratele. Rudele victimelor cred că escrocii erau înțeleși cu funcționarii de la bancă.

Ginere victimă Humulești: „Foarte ușor i s-a acordat creditul. Eu sunt salariat și am salariu mult mai mare față de dânsul și nu mi se acordă un credit în 3 minute. Bănuiesc că persoanele au fost în legătură.”

Fiică victimă Humuleşti: „În fiecare lună câte 420 de lei.”

Reporter: Cât înseamnă asta pentru bătrân?

Fiică bătrân: „Pai înseamnă mai mult de jumatete din pensie și vă dați seama, trebuie să ia medicamente, mâncare, lumină, toate care trebuiesc plătite.”

În cazul bătrânului din Brusturi, polițiștii au identificat 2 suspecți și acum încercă să facă legătură între cazuri.

Georgiana Puşcaşu, purtător de cuvânt IJP Neamț: „Polițiștii secției rurale Târgu Neamț au documentat activitatea infracțională a două persoane cu vârste de 38, respectiv 44 de ani din Târgu Neamț bănuite de infracțiunea de înșelăciune. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal.”

Chiar dacă au cerut ajutorul oamenilor legii, care au identificat doi suspecți, oamenii păcăliți trebuie să plăteasca în continuare ratele la bancă.