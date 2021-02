Doi copii din Brașov i-au ajutat pe poliţişti să prindă doi tineri care le furaseră un telefon

O adevărată lecţie de curaj ne dau doi copii de 12 ani din oraşul Codlea, Braşov. Prieteni la cataramă, băieţii i-au ajutat pe poliţişti să prindă doi tineri care le furaseră un telefon.

I-au urmărit pe răufăcători, i-au fotografiat, au sunat la 112 şi au pornit apoi cu oamenii legii pe urmele suspecţilor. În mai puţin de o oră, aceştia din urmă erau încătuşaţi.

Elevi în clasa a 6-a, Andrei şi Ionuţ erau, ca de obicei, împreună când au fost opriţi de tâlhari.

Andrei Iatan: ”Unul dintre ei ne-a întrebat cât e ceasul, am scos telefonul, l-am scos ca să-i zic cât e ceasul. El mi l-a luat din mână şi a fugit. Şi am pornit după ei”.

Fără să se piardă cu firea, Andrei a sunat la 112, a povestit cu lux de amănunte cele întâmplate şi a reuşit să le trimită poliţiştilor chiar şi o fotografie cu făptaşul.

Ionuț Agapie: ”Sincer, eram panicat şi am făcut ce mi-a venit în cap. Am sunat la poliţie, am încercat să fac poze şi m-am ţinut după ei ca să pot spune poliţiei unde sunt. Exact atunci a ajuns un echipaj de poliţie, am intrat în maşină şi ne-am plimbat printre blocuri şi l-am găsit pe cel cu geaca gri”.

Poliţia din Codlea a mobilizat toate echipajele în zona indicată de copii. Andrei a participat la căutări alături de agenţi. Mama a aflat cu surprindere că fiul ei e puţin ocupat să le ia urma unor hoţi.

Anca Agapie, mama lui Ionuț: ”În momentul când am auzit ce s-a întâmplat prima reacţie a mea a fost să îl sun să văd ce se întâmplă, unde e. Când a răspuns, zice: chiar nu am timp să vorbesc, sunt în Duster cu poliţia. N-are timp să ne explice, el era în urmărire”.

În mai puţin de o oră, suspectul şi complicele lui erau încătuşaţi iar prejudiciul - adică telefonul lui Andrei - era şi el recuperat.

Monica Iatan, mama lui Andrei: ”A reacţionat ca un adult. Poate că noi adulţii ne mai pierdem în astfel de situaţii şi nu ştim să reacţionăm, el a dat dovadă de civism şi l-am felicitat. Nu mulţi adulţi intervin. Chiat nu intervin, poţi să păţeşti orice şi trec pe lângă tine. Iată că acest copil ne dă o mare lecţie”.

Ion bălăceanu, localnic: ”Felicitări! dacă ar fi toţi la fel, poate ar fi mai bine pentru toţi”.

Suspecţii - doi tineri în vârstă de 19, respectiv 22 de ani - au ajuns în arestul poliţiei şi urmează să dea socoteală pentru furt şi complicitate la furt.