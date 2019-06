Doi bărbați au fost loviți de trăsnet în timp ce săpau un mormânt în cimitir

În toiul unei furtuni, doi bărbaţi din Vatra Dornei au fost loviţi de trăsnete şi au ajuns joi seară la spital în stare de semiconştienţă şi cu arsuri.

Un al treilea bărbat a suferit un şoc în urma sperieturii. Cei trei, de 56, respectiv 69 şi 70 de ani, erau gropari şi săpau un mormânt în cimitirul din localitate, când a venit ploaia.

S-au adăpostit sub un copac, dar imediat arborele a fost fulgerat! La spital, toţi şi-au revenit, dar cei doi bărbaţi cu arsuri vor mai rămâne internaţi. Vatra Dornei a fost joi seară sub avertizare de tip now casting - cod portocaliu de ploi şi vijelii.

