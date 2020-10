Din Laponia, moșul îi liniștește pe copii. ”Am o veste excelentă: Crăciunul nu va fi anulat!”

În Țara lui Moș Crăciun, spiridușii sunt prinși cu pregătirile pentru seara magică de 24 decembrie. Stă cu ochii pe ei îndrăgitul bătrânel cu barba albă, care a ținut să ne transmită un mesaj.

Ne asigură că sărbătoarea Crăciunului nu va fi anulată în acest an, în ciuda pandemiei care provoacă atâtea necazuri familiilor din toată lumea.

În Laponia, la reședință sa oficială din Rovaniemi, Moș Crăciun și spiridușii se pregătesc deja pentru cea mai importantă noapte a anului.

Deocamdată, sunt citite și aranjate scrisorile trimise de copii din toată lumea.

”Spiriduș: Moşule, am primit o scrisoare de la David. Are 7 ani, dar e foarte îngrijorat pentru Crăciunul de anul acesta.

Moș Crăciun: Bună, David! Şi salutări tuturor băiețeilor și fetiţelor! Pentru toți am o veste excelentă: Crăciunul nu va fi anulat!”.

Moș Crăciun ne liniștește, așadar, că ne va vizita pe toți.

”Spiriduș: Moșule, tu ce îți dorești de acest Crăciun?

Moș Crăciun: Sper să fim cu toţii sănătoşi și să ne vedem cu bine, în curând.

Spiriduș: Să fiți cuminți, copii!”.